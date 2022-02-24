MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 24.02.2022 17:26
  • Güncelleme: 24.02.2022 17:41
MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı; yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kayseri OSB Başkan Vekili Murat Yibur ile yönetim kurulu üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu da yer aldı.

MOSDER tarafından gerçekleştirilen ziyarette Türkiye’deki OSB’ler ve mobilya sektörü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rusya-Ukrayna savaşı, altın ve döviz kurunu hareketlendirdi

Rusya-Ukrayna savaşı, altın ve döviz kurunu hareketlendirdi

70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Psikolog Enes Delikuş: 'Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor'

Psikolog Enes Delikuş: “Takıntı hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor”

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Sami Boydak 'terörizmin finansmanı' suçundan beraat etti

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Talas'ta tarımsal eğitimler devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

6
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri kalesinde intihar girişimi

Kayseri kalesinde intihar girişimi

Komedi filmi değil, intihar girişimi

Komedi filmi değil, intihar girişimi

DAHA FAZLA
Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Bilal Bayazit'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Kayseri'de aranan 8 kişi tutuklandı

Kayseri’de aranan 8 kişi tutuklandı

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı

Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı

Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı

Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı