Mobilyacılar: “Kayseri’de mobilya önü açık bir sektör”

Kayseri’de çalışanların yüzde 35’inin mobilya sektöründe olduğunu belirten mobilyacılar, sektörün gelişmeye açık olduğunu vurguladılar.

Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde açıldı. KayseRadar ve RadyoRadar ortak yayınında Erdinç Teğmen’in moderatörlüğünde ‘Bunu Da Konuşalım’ programının konuğu Dizzahome Akor Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Numan Çelik ile Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Eker ve Maximo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Celal Doğan oldu. Program kapsamında sektörel değerlendirmeler yapıldı.

‘KAYSERİ, MOBİLYA SEKTÖRÜ OLARAK BÜYÜK BİR YER’

Mobilya sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan ve Kayseri’nin sektör olarak büyük bir yer olduğunu ifade eden Dizzahome Akor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Eker, “Biz Türkiye olarak dünyada ne yazık ki mobilya piyasasının yüzde 3’ünü kapsıyoruz. Kayseri olarak ise bu piyasanın yani yüzde 3’lük kısmın yüzde 19’unu karşılıyor. Baktığımız zaman çok açık bir alan. Yani kişi kendini burada yeni vizyonuyla, yeni ürünleriyle, müşteri memnuniyetiyle ortaya çıkan kişinin her zaman yolu açık olmuş oluyor. Mobilya sektörü gerçekten açık bir pazar alanı. Kayseri gerçekten mobilya sektörü olarak büyük bir yer. Hem Kayseri için hem de Kayseri’de yapılan cironun neredeyse yüzde 30’u, çalışan personelin neredeyse yüzde 35-40’ı mobilya sektöründe çalışır. Hem istihdam bakımından hem de ihracat bakımından mobilya sektörü Kayseri için gerçekten iyi bir yer. Bunu daha iyi yapmak gerekiyor, daha büyük iyi firmaların çıkması gerekiyor. İnşallah bizde bu alanda bu yolda gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Dizzahome Akor Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Numan Anıl Çelik ise, “İhracat yaptığımız ülkelerde neticede yurt içindeki gibi bir satış söz konusu olmuyor. Genelde toplu alımlar söz konusu olduğu için karşıdaki kişilerin alımları biraz daha inceli ve detaylı oluyor. Aslında bakarsanız biraz da sektörde Türkiye’nin fazla yer almamasının sebebi bizim genel üreticilerimizin biraz kalite anlayışından kaynaklanıyor. Yani diğer ülkelerde yapılan ürünlerin kalite ve işçilikleri, genel işçiliği, döşemeciliği, ham madde kullanımında olsun biraz daha özenli ve dikkatli davranıldığında sadece Türkiye’den aldıkları malzemelerle kalite, biraz daha özverili ürün anlayışı olmadığından dolayı biraz müşterilerimiz ön yargılı olarak geliyor. Şu anda kalite konusunda ciddi derecede sıkıntılar yaşanıyor. Bu genel üreticiden olsun, Kayseri dediğimiz gibi Başkenti Türkiye’de çünkü grup olsun, büyük şirketler olsun burada yer aldığı için bir nebze tutunabiliyoruz. Bu konuda kalite, fiyat ve özverili bir anlayış içinde olduğumuz sürece bu durumu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü dünyanın ortasından yani tam kozmopolit bir yerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Maximo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Celal Doğan da, “Türk mobilyasına ciddi anlamda yurt dışında eğilimler çok fazla. Her geçen gün de artıyor. Türkiye'nin her bir yerinden beğeni, model tasarım anlamında güzel şeyler çıkıyor. Eski zamanlarda insanlarda, 'Kayseri mobilyası mı yoksa başka yerin mi mobilyası' manasında algılar çok fazla oluşmaya başlamıştı ama son zamanlarda baktığımızda gerçekten Kayseri'de birçok firmamız modeliyle, tasarımıyla, dizaynıyla şekli şemalıyla Türkiye'nin 1'inci sınıf mobilyasını üretiyor. Şimdi eski algı Kayseri'de gerçekten kalmadı. Yani bu fuarı insanlar gezdiği zaman bunların hepsi Kayseri'de mi yapılıyor diyerek şaşırıyor. Kayseri mobilyasında her türlü bütçeye uyacak mobilya var. Benim hiç param yok, çok miktarda param var diyen insan dahi bugün Kayseri'deki birçok firmadan ürün alabilir. Ekonomik üreten firmalarımız da var, çok üst düzey firmalarımızda mevcut ama hep şu var Kayseri mobilyası gerçekten de kalitesiyle dizaynıyla ekonomik mobilya uygun bir mobilya. Aynı kaliteyi Kayseri olarak daha ucuza yapıyoruz bunun ötesi yok bu rakamlarla tescili zaten. Kayseri mobilyası alan herkes bilsin ki uygun bütçeli takımlar alıyor” ifadelerini kullandı.