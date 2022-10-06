Mobilyacılar, ANAMOB’da sektörü değerlendirdi

Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) 2’inci gününde Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam ediyor. KayseRadar ve RadyoRadar ortak yayınında Erdinç Teğmen’in moderatörlüğünde ‘Bunu Da Konuşalım’ programının konuğu Altınaks Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, Sandino Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ok, Köprü Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Lajivert Mobilya Satış Müdürü Oğuzhan Ünal, Elizan Life Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel oldu

‘DÜNYANIN HER YERİNDEN ÖRNEK ALIYORUZ’

Fuarların şehrin dinamiklerine katkı sağladığını ve insanları kaynaştırdığını söyleyen Altınaks Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, “Fuarların yapılması büyük bir başarıdır. Bunlar istihdam, ihracat demektir. Şehrin dinamiklerine katkı ve insanların kaynaştığı bir fuar oldu. Dünyanın her yerinden örnek alıyoruz ve yenilikçi olmaya çalışıyoruz. Bunlar da hem işimizi hem de şehrimizi geliştiriyor. Türkiye’de avangard ve demonte parça olarak sandalyeyi biz üretiyoruz. Bu da ayrı bir başarıdır. Yükleme ve paketlemede bir konteyner 400 sandalye atılıyorsa bunda bin 200 sandalye atılıyor. Ulaşım da önemli bir meseledir. Ambalaj oldukça önemlidir, biz kendimizi müşterinin yerine koyup satış yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİLMEDİĞİMİZ BİR SEKTÖRDE ISRARLA ÇALIŞTIK VE BAŞARILI OLDUK”

Sandino Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ok da, “200 metrekare bir iş yerimiz vardı, burada bir ofis sandalyesi üzerine karar verdik. Dikiş makinesinin hangi ipi kullanacağını bile bilmiyorken orada sandalye ürettik. Başarı ısrardan geçer. Doğru olana ısrar etmek gerekiyor. İlk yaptığımızda muhakkak başarılı olacağız, biz de olduk. İlk denemeler başarısız olduk ve daha sonra ürünü oluşturduk. Bir model, ikinci modelin ve üçüncü modelin önünü açtı. Şu anda 300’e yakın model üretimimiz var. Hepsi bir modelin oluşmasıyla başladı. 60 çalışanımız ile 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye iş piyasasında da online satış olmak üzere ciddi bir payımız var. 3 şirket ile de üretime devam ediyoruz. Pandemi döneminde online satış ile çalışmaları yürüttük; önce tüketiciye göre ürün portföyü tespit ettik. Hangi fiyat aralığında olması gerektiğini tespit ederek o ürünleri ürettik. Daha sonra da sisteme yükledik ve yorumlara göre ürünü güncelledik. Müşteri, ‘bu ürünün kumaşı var mı’ diye sordu ve sıkça bu soruyla karşılaştığımız için kumaş ürettik. Kendimizi bu şekilde geliştirdik” ifadelerini kullandı.

‘VERGİ REKORTMENİ OLAN 50 İŞLETMEDEN YAKLAŞIK 40’I KAYSERİ’DE’

Vergi rekortmeni olan 50 işletmeden yaklaşık 40’ının Kayseri firmalarından oluştuğunu dile getiren Köprü Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık da, “Kayseri’deki duayen markalarımızda, vergi rekortmeni olan 50 işletmeden yaklaşık 40’ı Kayseri firmalarından oluşuyor. Reklamlarda izlediğimiz tüm markaların yüzde 80’i Kayseri’den çıkan markalarımızdır. Yurtdışı fuarlarında bulunduk ve oradaki tecrübelerimizi işimize aktardık, başarının sırrı budur. Taklit üründe; gelen müşteri bu ürünü farklı bir yerde görmüştüm diyor. Ancak tasarımı kendinizden olursa, gönül rahatlığıyla bunu ben tasarladım diyebilirsiniz. Ürünleri seçerken hem kullanım hem fiyat hem de tasarım konusunda değerlendirme yapmak gerekir. Tasarım ve malzeme kaliteli olursa ortaya kaliteli bir ürün çıkar” diye konuştu.

‘LAJİVERT MOBİLYA OLARAK Z KUŞAĞINI ANALİZ EDEBİLEN BİR FİRMAYIZ’

Lajivert Mobilya Satış Müdürü Oğuzhan Ünal ise, “Babalarını kaybettikten sonra el ele vermiş 4 kardeş önce sobacılık sonra ranza imalatına geçiyor. Bunun yanında da dolap yapın gibisinden talep geldikçe de devam ediliyor. Sonrasında ise böyle bir firma oluşuyor. Lacivert renk rengi olmasıyla beraber patent alınamıyordu bu sebepten dolayı lajivert olarak kuruldu. Bebeğin doğduğu günden iş sahibi olduğu güne kadar mobilya ihtiyacını karşılayabilecek bir firmadır. Z kuşağı ne istediğini bilen bir kuşaktır. Bu bizim için bir noktada iyi oluyor, Satın alma kararını kendileri veriyor. Zor kısmı da tespitlerin doğru olması ve onları anlamak gerektiği oluyor. Anladığım kadarıyla Türkiye ve dünyada Z kuşağını analiz edebilen bir firmayız. Son birkaç yılda edindiğimiz başarı ile de bunu gösteriyor. Türkiye’de iki markamızla beraber ilk 5 genç odası mobilyası firmalarının ikisi bizde diyebiliriz; ilk 5’te iki firmamız var. Bu da bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

“ELİZAN OLARAK YÜZDE 70 İHRACAT ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Elizan Life Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel de şunları söyledi: “Ben bu işin okuluna İstikbal’de çalışarak başladım. Orda yetiştik, bu mesleğin tozunu orada yuttuk. Orada mobilyayı sevdik, özümsedik. Daha sonra birkaç ortakla beraber 2009 yılında Elizan Mobilyayı kurduk. Mobilya geçmişimiz yok ama mobilyayı benimsedik. Benim asıl mesleğim muhasebecilik, oğullarımı da yanıma aldım. Mobilyayı seviyoruz. Mobilya zevkli bir iş. Eskiden büyüklerimiz derdi ki mobilyanın, suntanın, ağacın bir tozunu yutacak diye valla biz herhâlde o tozu yuttuk ki bizden sonraki nesillere de iyi şekilde bunları işliyoruz. Elizan olarak yüzde 60-70 olarak ihracata çalışıyoruz. Dünyanın birçok yerine ihracat yapıyoruz. Türkiye içerisinde ise marka olduğumuza inanıyoruz.”