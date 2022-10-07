Mobilya fuarında pazarlığı bakan bitirdi

Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB), dün Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde açıldı. 9 Ekim tarihine kadar devam erdecek olan fuarın bugünkü konuğu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu. Cemevi temel atma ve çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Bakan Kirişçi, programında değişiklik yaparak ANAMOB Fuarını da ziyaret etti. Mobilya firmalarının stantlarını gezen Kirişçi, ilgililerden bilgi aldı.

Bir stantta alıcı ile satıcının pazarlık yaptığı gören Bakan Kirişçi, yanlarına giderek pazarlığa dahil oldu. Alıcı, ürünü hangi şartlarda alabileceğini Bakan Kirişçi’ye anlatırken, Kirişçi de satıcıya dönerek “Özel bir şey yapın” dedi. “Canınız sağolsun” diyen satıcı, ürünü alıcının istediği şartlarda verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve beraberindekiler, daha sonra fuar alanında ayrıldı.