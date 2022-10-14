Mobil trafik tırında öğrencilere trafik eğitim verildi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde kentleri ziyaret eden 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Niğde'ye geldi.

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  • 14.10.2022 16:21
  • Güncelleme: 14.10.2022 16:21
Mobil trafik tırında öğrencilere trafik eğitim verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde kentleri ziyaret eden ’Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Niğde’ye geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokolü çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Öğrenciler; tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda araçları kullandı. Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı. Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Vali Mustafa Koç, yaptığı açıklamada trafik kazalarından yaralanma, can ve mal kabı yaşandığını söyledi. Bunları en aza indirmek için İçişleri Bakanlığının eylem planları olduğunu belirten Koç şunları söyledi;

"Bu protokol çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne iki tane eğitim tırı tahsis edilmişti. Bu tırlardan bir tanesi de bugün ve yarın ilimizde olacak. Bugün İl Emniyet Müdürlüğünde, yarın ise Bor ilçemizde yaklaşık 6 okulumuzdaki öğrencilerimize trafikle alakalı teorik, aynı zamanda bisikletlerle pratik eğitim verilecek. Trafik bir kültür, eğitim işi. Biz de bunu yerleştirmek, bilinçlendirmek, eğitmek adına devletimizin bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdayız."

İHA

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