‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün ortak protokolüyle ‘Mobil Trafik Eğitimleri’ etkinliği düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan gelen polislerle birlikte ilkokul öğrencilerine trafik kuralları eğlenceli aktivitelerle öğretildi. 81 ilde ‘Mobil Eğitim Tırı’ ile gezilerek verilecek eğitimlerin ilk durağı Kayseri oldu. Etkinliğe Kayseri Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk de katıldı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, bugün ve yarın olmak üzere 2 gün devam edecek.

Etkinlik Gazipaşa İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. Öğretmenleriyle gelen öğrencilere ilk olarak mobil TIR içerisinde kısa bir teorik eğitim verilerek eğitici çizgi film izletildi. Ardından dışarıda hazırlanan trafik eğitimi sahasına geçen minikler pedallı araçlar ile trafik kurallarını eğlenerek öğrendi. Motorlu trafik polisleriyse minikleri polis motorlarına bindirerek keyifli anlar yaşattı.

‘ÇOCUKLARIMIZA TRAFİK BİLİNCİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan etkinlik için gelen polis memuru Semih Demiral, Mobil Eğitim Tırları ile tüm Türkiye’yi dolaştıklarını söyledi. Demiral, “İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün ortak protokolüyle ‘Mobil Trafik Eğitim’ Tırlarımızla Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugün de Kayseri’deyiz, Mobil Trafik Eğitim’ Tırlarımızla önce tır içerisinde teorik eğitim veriyoruz. Daha sonra çocuklarımızı dışarı alıyoruz. Dışarıdaki parkurda uygulamalı olarak trafik eğitimini, bilincini çocuklarımıza yerleştirmeye çalışıyoruz. 81 ili geziyoruz, dolaşıyoruz, çocuklarımıza trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Gazipaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Hut Yağmur ise, çocukların yaş grubuna uygun şekilde trafik kurallarını öğrendiğini belirterek “Bu etkinlik uygulamalı olarak yapıldığı için unutmayacaklarını ve uygulamalarını umuyorum. Biz zaten normal eğitimleri okulda yapıyoruz. Ancak bu araç gereçler yeterince elimizde yok. Bence güzel bir eğitim programı ve çocukların yaş grubuna da uygun bir çalışma” şeklinde konuştu.