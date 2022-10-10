'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

Kayseri'de 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi. Etkinliğin bugün ve yarın olmak üzere iki gün devam edeceği öğrenildi.

PAYLAŞ
  • 10.10.2022 20:17
  • Güncelleme: 10.10.2022 20:17
'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün ortak protokolüyle ‘Mobil Trafik Eğitimleri’ etkinliği düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan gelen polislerle birlikte ilkokul öğrencilerine trafik kuralları eğlenceli aktivitelerle öğretildi. 81 ilde ‘Mobil Eğitim Tırı’ ile gezilerek verilecek eğitimlerin ilk durağı Kayseri oldu. Etkinliğe Kayseri Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk de katıldı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, bugün ve yarın olmak üzere 2 gün devam edecek. 

Etkinlik Gazipaşa İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. Öğretmenleriyle gelen öğrencilere ilk olarak mobil TIR içerisinde kısa bir teorik eğitim verilerek eğitici çizgi film izletildi. Ardından dışarıda hazırlanan trafik eğitimi sahasına geçen minikler pedallı araçlar ile trafik kurallarını eğlenerek öğrendi. Motorlu trafik polisleriyse minikleri polis motorlarına bindirerek keyifli anlar yaşattı. 

‘ÇOCUKLARIMIZA TRAFİK BİLİNCİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan etkinlik için gelen polis memuru Semih Demiral, Mobil Eğitim Tırları ile tüm Türkiye’yi dolaştıklarını söyledi. Demiral, “İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün ortak protokolüyle ‘Mobil Trafik Eğitim’ Tırlarımızla Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugün de Kayseri’deyiz, Mobil Trafik Eğitim’ Tırlarımızla önce tır içerisinde teorik eğitim veriyoruz. Daha sonra çocuklarımızı dışarı alıyoruz. Dışarıdaki parkurda uygulamalı olarak trafik eğitimini, bilincini çocuklarımıza yerleştirmeye çalışıyoruz. 81 ili geziyoruz, dolaşıyoruz, çocuklarımıza trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Gazipaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Hut Yağmur ise, çocukların yaş grubuna uygun şekilde trafik kurallarını öğrendiğini belirterek “Bu etkinlik uygulamalı olarak yapıldığı için unutmayacaklarını ve uygulamalarını umuyorum. Biz zaten normal eğitimleri okulda yapıyoruz. Ancak bu araç gereçler yeterince elimizde yok. Bence güzel bir eğitim programı ve çocukların yaş grubuna da uygun bir çalışma” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ödül

ERÜ’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ödül

Pancar Alım Kampanyası başladı

Pancar Alım Kampanyası başladı

5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor

5 yıldızlı poliklinikte günde bin 500 hastaya bakılıyor

Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlki düzenlenen Kayseri Mimarlık Festivali, geleneksel hale getirilecek

İlki düzenlenen Kayseri Mimarlık Festivali, geleneksel hale getirilecek

'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

DAHA FAZLA
İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yardımlar Kızılay ile değil, bölge belediye başkanıyla yapılmalı'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Yardımlar Kızılay ile değil, bölge belediye başkanıyla yapılmalı”

Motorine 1 lira 38 kuruş zam kesinleşti

Motorine 1 lira 38 kuruş zam kesinleşti

CHP'li Özgür Özer, Kızılay ile Büyükşehir'in işbirliği protokolünü neden reddettiklerini açıkladı

CHP’li Özgür Özer, Kızılay ile Büyükşehir’in işbirliği protokolünü neden reddettiklerini açıkladı

İYİ Partili Erhan Özhan: 'Özel okul öğretmenleri de indirimli karttan faydalansın'

İYİ Partili Erhan Özhan: “Özel okul öğretmenleri de indirimli karttan faydalansın”

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısında önemli kararlar

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısında önemli kararlar