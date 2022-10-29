MOBİGEN'den moleküler modelleme konulu konferans
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Kulübü (MOBİGEN) tarafından Moleküler Modelleme konferansı düzenlendi.
- 29.10.2022 10:17
- Güncelleme: 29.10.2022 10:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Kulübü (MOBİGEN) tarafından Moleküler Modelleme konferansı düzenlendi.
Konferansa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Kaya konuşmasında kimyasal reaktivite, moleküler modelleme ve biyoloji sistemlerde teorik kimya uygulamalarına dair bilgi verdi.
İHA
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