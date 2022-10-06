Miniklere özel maraton

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ikincisini gerçekleştireceği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda minikleri de unutmadı. Spor A.Ş. organizasyonunda gerçekleşecek maratonda, 'Maratona Minik Bir Adım' sloganıyla çocuk maratonu koşulacak.

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  • 06.10.2022 11:13
  • Güncelleme: 06.10.2022 11:13
Miniklere özel maraton
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ikincisini gerçekleştireceği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda minikleri de unutmadı. Spor A.Ş. organizasyonunda gerçekleşecek maratonda, ‘Maratona Minik Bir Adım’ sloganıyla çocuk maratonu koşulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde bu yıl ikincisi ‘Erciyes’ temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek ve büyük bir heyecana sahne olacak maratonda çocuklar da unutulmadı. Büyükşehir, Spor A.Ş. marifetiyle spor sevgisi aşıladığı miniklere özel ‘Maratona Minik Bir Adım’ sloganıyla çocuk maratonu düzenliyor. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Kit Dağıtım Günleri’nde 7-15 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayabileceği Çocuk Maratonu koşulacak. Kayıtların ücretsiz olduğu Çocuk Maratonu’na katılmak isteyen minikler, 7 Ekim 2022 Cuma Cumhuriyet Meydanı kit dağıtım alanında saat 10.00 ile 20.00 arasında, 8 Ekim 2022 Cumartesi yine Cumhuriyet Meydanı kit dağıtım alanında saat 10.00 ile 12.00 arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Miniklerin heyecan dolu rekabetine sahne olacak Çocuk Maratonu, 8 Ekim 2022 Cumartesi saat 14.00’te koşulacak.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği maraton sonunda minikleri sürpriz hediyeler bekliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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