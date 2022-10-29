Miniklerden geçit töreni kortejine asker selamlı karşılama

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, küçük çocuklar geçit töreni kortejini ellerinde bayraklarla asker selamı ile karşıladı.

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  • 29.10.2022 13:07
  • Güncelleme: 29.10.2022 13:24
Miniklerden geçit töreni kortejine asker selamlı karşılama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, küçük çocuklar geçit töreni kortejini ellerinde bayraklarla asker selamı ile karşıladı.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan ile makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden etkinliklere katılan Vali Çiçek, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Programda konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Büyük Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıldönümünü kutlamanın gururu içeresindeyiz. Cumhuriyet; bir Milletin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. 29 Ekim 1923’te ilan ettiğimiz cumhuriyetin Kayseri için önemi ve anlamı büyüktür. Kadim bir tarihe sahip olan Kayseri varlık sahasında her zaman medeniyetler şehri olarak mevcudiyetini korumuştur. Selçuklu devletine başkentlik yapan, Osmanlı devletini döneminde önemini yitirmeyen Kayseri İstiklal Harbi döneminde kurucu meclisin güvenliği noktasında milli mücadelenin devamı için akla gelen yine ilk şehir olmuştur. Özellikle Kayseri Lisesi kurtuluş savaşına gönderdiği öğrencileri nedeniyle bir dönem mezun verememiştir. Kayseri’nin vatan sevgisi ve özgürlük tutkusu bu kadar büyük, Cumhuriyetimiz içinse anlamı ve değeri bu kadar mühimdir. Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet, bu coğrafyada, milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Bu azimle yıllarca savaşan ve haklı mücadelesinden örnek bir zaferle çıkan Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Her türlü yokluk ve imkânsızlıklar içerisinde bile yek vücut olarak bu toprakları vatan kılan milletimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına da aynı azim ve kararlılıkla, çok çalışarak, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak ulaşacaktır. Bu önemli tarihin coşkusunu evlerimize, iş yerlerimize ve ulaşabileceğimiz her noktaya Şanlı Türk Bayrağımızı asarak kutlamak, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize verebileceğimiz en büyük armağandır. Ülkemizin köklü tarihi, kadim devlet geleneği ve muasır medeniyet fikri üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutlarken, başta Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı ifade ediyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Minikler geçit töreni kortejini selamladı

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri ve sporcular tarafından hazırlanan gösteriler izlendikten sonra Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı dinletisi yapıldı. Gösterilerin ardından başlayan geçit töreninde ise ellerinde bayraklar olan çocuklar, tören kortejini asker selamı ile karşıladı.

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İHA

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