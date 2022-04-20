Miniklerden Başkan Büyükkılıç'a sevgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek merkezde gerekse ilçelerde vatandaşla buluşmaya devam ederken, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaşıyor.

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  • 20.04.2022 11:01
  • Güncelleme: 20.04.2022 13:30
Miniklerden Başkan Büyükkılıç'a sevgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek merkezde gerekse ilçelerde vatandaşla buluşmaya devam ederken, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaşıyor.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek Ramazan ayında da vatandaşla iç içe olmaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her akşam ya iftarını ya da sahurunu farklı bir yerde yapıyor. Başkan Büyükkılıç, teravih namazlarını da her akşam farklı bir camide kılarken, namaz sonrası cami cemaatine halka tatlı, kandil simidi ve su ikram ediyor. Büyükkılıç, özellikle gençlerle ve çocuklarla iftar sonrası buluşup, gönüllere dokunuyor.

ÇAY EŞLİĞİNDE “TATLI” SOHBETLER

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, teravih namazını Kocasinan ilçesinde Zümrüt Camii’nde kılarken, Ramazan ayının bereketini Kocasinanlılarla birlikte yaşadı. Ayrıca namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka ve lokma tatlı ve su ikram edildi. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte hem çay hem de tatlı eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç’a özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi dikkat çekti. Büyükkılıç, miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAHURUNU GENÇLERLE YAPTI

‘Ramazan paylaşmak, paylaşmak berekettir’ düsturuyla hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte sahurunu da KAYMEK’in “Değer Gençlik” projesi çerçevesinde TOKİ Gençlik Merkezi’nde gençlerle yaptı.

ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE GEZİSİ

Gençlerin alkışlarıyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, masaları gezerek tek tek öğrencilerle sohbet etti. Büyükkılıç, eşi ile birlikte kendilerini sahur sofrasına davet eden gençlere teşekkür ederek, öğrencilere daha önce söz verdikleri Çanakkale gezisinin 17 ve 23 Mayıs günlerinde düzenleneceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, gençlerin hem Çanakkale Köprüsü’nü göreceklerini hem de Çanakkale Zaferi ile aziz şehitlerin o topraklardaki mücadelesinin hatıralarını yaşayacaklarını ifade etti.

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İHA

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