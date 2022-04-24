Minikler kendi elleriyle bitki dikti

Melikgazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı programda KEYEMA Vakfı işbirliği ile minik çocuklar bitki dikimi yaptı.

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  • 24.04.2022 14:47
  • Güncelleme: 24.04.2022 15:40
Minikler kendi elleriyle bitki dikti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı programda KEYEMA Vakfı işbirliği ile minik çocuklar bitki dikimi yaptı.

Çocuklara orman ve doğa sevgisini aşılayacak her türlü programda yer aldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediye olarak doğayı, ormanı, ağacı, hayvanı, hayatı seven yarınlar yetişmek önceliğimizdir. Çocuklara bitki ve fidan dikimi konusunda yetkililer bilgi vererek onların toprakla, bitkilerle temasını sağlayarak bitki diktirdi. Kendi elleriyle çeşitli türde bitkiyi toprakla buluşturarak can suyu verdiler. Etkinlik sayesinde miniklerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesiyle birlikte; çevre bilinci de gelişecektir. Geleceğimize nefes olmasını diliyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Melikgazi Belediyesi olarak diktiğimiz fidanlar ve devasa ağaçlarla doğaya katkı sunuyoruz. Yeşili seviyor ve koruyoruz. Ağaç ve fidan dikim çalışmalarımız kurumlar, STK’lar ve okullar ile devam ediyor. Biz elimizden geldiği kadar ilçemizi yeşillendirmeye çalışıyoruz. Bu güzel organizasyonda işbirliği yaptığımız KAYEMA Vakfı’na çok teşekkür ederim" dedi.

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İHA

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