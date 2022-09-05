Minikler için okul zili çaldı, uyum haftası başladı

 2022-2023 Eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

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  • 05.09.2022 13:05
  • Güncelleme: 05.09.2022 13:05
Minikler için okul zili çaldı, uyum haftası başladı

Kayseri’de de okul öncesi sınıflar ve 1’inci sınıfa başlayan minikler için ilk zil bugün itibariyle çaldı. Bakanlığın illere gönderdiği bildirgeye göre okula yeni başlayan öğrencilere, oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilerek uyum sağlanması amaçlanacak. Öğrencilere öğretmenlerin gözetiminde, drama, oyun, sosyal ve sportif faaliyetlerle okulunu, sınıfını ve arkadaşlarını tanımasının yanı sıra okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Eğitimin ikinci zil gününde ise öğrenciler velileriyle birlikte okulun tüm iç ve dış çevresini gezerek okulu tanıma etkinliği düzenleyecek. Böylece okula yeni başlayan minikler için ilk okul zili bugünden itibaren başlamış oldu.

1ha

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