Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Yıldızlar Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

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  • 18.04.2022 16:02
  • Güncelleme: 18.04.2022 16:16
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Yıldızlar Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular 19 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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