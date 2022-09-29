Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan Önce Yaya Uygulaması çerçevesinde, Kayseri'de de minik öğrenciler trafikteki sürücülerde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

PAYLAŞ
  • 29.09.2022 13:45
  • Güncelleme: 29.09.2022 14:04
Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan Önce Yaya Uygulaması çerçevesinde, Kayseri’de de minik öğrenciler trafikteki sürücülerde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Mehmet İlgü İlkokulu önünde gerçekleşen etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, trafik polisleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte polis ekipleri tarafından öğrencilere yelek ve şapka dağıtıldı. Ardından üzerinde ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ yazılı pankart açan minik öğrenciler, yaya geçidinde araçları durdurarak önceliklerini istedi.

Yaya önceliğinin algısının oluşması için etkinliği uyguladıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Şenol Esmer, “Biliyoruz ki şu anda Türkiye’nin her yerinde aynı saatte İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde ‘önce yaya’ algısının oluşturulması ve özellikle okullardan bu işe başlayarak etrafa yaymayla ilgili bir etkinliği burada hep birlikte sergiledik. Emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Işıkları, yayayı mutlaka günlük hayatımızda algılayıp, ona göre davranmamız gerekiyor. Özellikle yanıp sönen, yaya öncelikli olan yerlerde hem şehir merkezlerinde hem de şehir dışında yayaya öncelik vereceğimizi hatırlamak şeklinde böyle bir etkinlik düzenlenmiş olduk. İnşallah bu etkinlik sayesinde gelecek yıllara yönelik de ‘önce yaya’ diyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler trafikteki araçların içerisindeki çocuklara kırmızı düdük vererek, hata yapılması durumunda düdüğün çalınmasını istedi. Etkinlik, protokol ve öğrencilerin yaya geçidinin bir kısmını dikkat çekmek için kırmızıya boyamasıyla son buldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu ertelendi

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden sporcu katılacak

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden sporcu katılacak

Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Kocasinan'ın kentsel dönüşümünde vatandaş mutlu ve huzurlu

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Eğitim-Bir-Sen'de yenilik, değişim ve atılım rüzgarı esiyor

Develi'de trafik etkinliği

Develi'de trafik etkinliği

DAHA FAZLA
Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de meslek lisesinde üretilen boyalar okulları yeniliyor

Kayseri'de meslek lisesinde üretilen boyalar okulları yeniliyor

Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Ali Özcan net konuştu: 'Ben baskı yemedim. Bugüne kadar kimse aramadı'

Ali Özcan net konuştu: 'Ben baskı yemedim. Bugüne kadar kimse aramadı'