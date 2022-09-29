Minik öğrencilerden sürücülere 'Önce Yaya' farkındalık etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan Önce Yaya Uygulaması çerçevesinde, Kayseri’de de minik öğrenciler trafikteki sürücülerde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Mehmet İlgü İlkokulu önünde gerçekleşen etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, trafik polisleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte polis ekipleri tarafından öğrencilere yelek ve şapka dağıtıldı. Ardından üzerinde ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ yazılı pankart açan minik öğrenciler, yaya geçidinde araçları durdurarak önceliklerini istedi.

Yaya önceliğinin algısının oluşması için etkinliği uyguladıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Şenol Esmer, “Biliyoruz ki şu anda Türkiye’nin her yerinde aynı saatte İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde ‘önce yaya’ algısının oluşturulması ve özellikle okullardan bu işe başlayarak etrafa yaymayla ilgili bir etkinliği burada hep birlikte sergiledik. Emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Işıkları, yayayı mutlaka günlük hayatımızda algılayıp, ona göre davranmamız gerekiyor. Özellikle yanıp sönen, yaya öncelikli olan yerlerde hem şehir merkezlerinde hem de şehir dışında yayaya öncelik vereceğimizi hatırlamak şeklinde böyle bir etkinlik düzenlenmiş olduk. İnşallah bu etkinlik sayesinde gelecek yıllara yönelik de ‘önce yaya’ diyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler trafikteki araçların içerisindeki çocuklara kırmızı düdük vererek, hata yapılması durumunda düdüğün çalınmasını istedi. Etkinlik, protokol ve öğrencilerin yaya geçidinin bir kısmını dikkat çekmek için kırmızıya boyamasıyla son buldu.