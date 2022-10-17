Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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  • 17.10.2022 10:17
  • Güncelleme: 17.10.2022 10:17
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat:13.30 sıralarında Sorgun Sivas Karayolu 6.km’de meydana geldi. Kazada, Celil Afacan yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Aziz Akpınar idaresindeki 66 AV 843 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Celil Afacan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Sorgun İtfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan Aziz Akpınar ve Hasan Demir’i sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar ambulansla Sorgun Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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