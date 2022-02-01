Minaresiz cami minaresine kavuşuyor, cemaat mutlu

Sivas'ta minaresi bulunmadığı için camiye benzetilmeyen ve cemaatin minare istediği Kadı Burhanettin cami hayırseverlerin desteğiyle minaresine kavuşuyor.

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  • 01.02.2022 10:01
  • Güncelleme: 01.02.2022 10:01
Minaresiz cami minaresine kavuşuyor, cemaat mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta minaresi bulunmadığı için camiye benzetilmeyen ve cemaatin minare istediği Kadı Burhanettin cami hayırseverlerin desteğiyle minaresine kavuşuyor.

Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesinde bulunan Kadı Burhanettin camisi minaresinin olmaması nedeniyle bilindik camilere benzemiyor. Hayırseverlerin ve mahallelinin desteği ile inşa edilen camide minarede bulunmuyordu. Caminin camiye benzemesi için minare isteyen cami cemaati yetkililerden ve hayırseverlerden destek beklediklerini duyurdu. Kadı Burhanettin camisi cemaatinin sesini duyan hayırseverler camiye minare yapılması için kolları sıvadı. Planlaması yapılan ve temeli atılan minarenin Nisan ayında bitirilmesi planlanırken cemaat ise son derece mutlu.

“Çok mutluyuz’’

Cami cemaatinden İsmail Doğan, “Mahallemizin camisinin minaresi yoktu. Cami olduğunu kimse bilmiyordu. Geldiler sağ olsunlar çekim yapıp duyurdular. Hayır sahiplerinden de Allah razı olsun onlarda geldiler. Minaremizin yapımına başlandı temelini attık. Planı projesi yapıldı. Çok mutluyuz. Baharda 3’ncü 4’ncü ayda minaremiz yapılacak’’ dedi.

Osman Özen ise, “Daha önceden minare olmadığı için burada millet cami yok diye bayağı güçlük çekiyorlardı. Ama şimdi sağ olsunlar yardımseverler minarenin temelini attılar. İnşallah bu kış şartları bittikten sonra minaremiz tamamlanacak’’ diye konuştu.

İHA

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