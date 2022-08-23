Mim-Sin Kooperatifi genel kurula gidiyor

Genel kurul toplantısıyla ilgili duyuru yapıldı. Yazılı açıklamada, 2020-2021 yılı olağan genel kurul ve mali kurul toplantısının 25 Eylül 2022’de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurulun 9 Ekim 2022’de aynı yerde yapılacağı kaydedildi.

Üyelere toplantıya katılmaları çağrısının yapıldığı açıklamada, üye olmayanların toplantıya alınmayacağı da belirtildi.

Toplantı gündeminde ise şu konular var: “Tasfiye, Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile bilançonun okunması ve müzakere edilmesi. Seçilen yönetim kuruluna tasfiye kurulu olarak görev verilmesi. Kooperatifin durumu hakkında bilgi verilmesi. Tasfiye, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespit edilmesi. Ortakların istifalarının kabul edilmesi için Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi. Kooperatife ait önceden sağlık ocağı olmak üzere yapılan ama yapı ruhsatı bulunmadığı için kooperatife getirisi bulunmayan binanın yıkılmaktansa üyelerin faydalanması için Melikgazi Belediyesi’ne sosyal tesis olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi. Genel kurul toplantısı Tasfiye, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi sonrası sona erecek.