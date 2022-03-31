Milyonluk tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

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  • 31.03.2022 10:55
  • Güncelleme: 31.03.2022 12:00
Milyonluk tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayseri merkezli olarak Adana, Konya, Ağrı ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu makaron, 7 ton tütün, 10 bin paket kaçak sigara, 10 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 500 adet cinsel içerikli hap, 12 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon da gözaltına alınan 17 kişi Kayseri’de geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 1 kişi de gözaltına alındığı ilde adli mercilere çıkarıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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