Milyonluk hırsızlık operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon TL değerinde 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

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  • 09.02.2022 11:05
  • Güncelleme: 09.02.2022 12:23
Milyonluk hırsızlık operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon TL değerinde 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 271 adet bisiklet, 75 adet televizyon, 9 adet çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 37 adet elektrikli süpürge, 14 adet akü ve şarj aleti, 29 adet jantlı lastik, 12 adet lastik, 12 adet ısıtıcı, 17 adet uydu alıcısı, 2 adet bebek arabası, 2 adet tekerlekli sandalye, 10 adet tost makinesi, 8 adet ütü, 3 adet matkap, 69 adet küçük ev aletleri olmak üzere 1 milyon TL değerinde 574 adet malzemeye el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürülürken, olayla ilgili gözaltına alınan E.Y.’nin (73) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İHA

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