Milyarlık Forum Kayseri AVM'deki sunta kaldırıldı

2011 yılında bugünün değerinde milyarlarca lira yatırım yapılarak görkemli bir tören ile Kayseri'de hizmet vermeye başlayan Forum Kayseri'nin kapısına soğuğu önlemek için konulan 'sunta' kaldırıldı.

PAYLAŞ
  • 21.01.2022 13:28
  • Güncelleme: 21.01.2022 13:50
Milyarlık Forum Kayseri AVM'deki sunta kaldırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2011 yılında bugünün değerinde milyarlarca lira yatırım yapılarak görkemli bir tören ile Kayseri’de hizmet vermeye başlayan Forum Kayseri’nin kapısına soğuğu önlemek için konulan ’sunta’ kaldırıldı.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve şimdinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin çalışmasıyla, Kayseri Şehir Stadı yıkılarak yerine inşa edilen Forum Kayseri 10 yılı geçkin süredir kentte hizmet veriyor. Dönem dönem WC yanına konulan mescidiyle ve çatısının akmasıyla gündeme gelen Forum Kayseri Alışveriş Merkezi (AVM), açıldıktan kısa bir süre sonra Hollanda şirketi olan Multi Development; 900 milyon euro borcuna karşılık Amerikalı Blackstone şirketine satılmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebiyle zor günler geçiren tüm dünya genelindeki AVM’ler, artan maliyetler karşısında kendilerine kısa vadeli çözüm yolları bulmaya çalışıyor. 3 ayrı giriş kapısı bulunan Forum Kayseri AVM’de 67 bin metrekare kiralık alan bulunurken, ana giriş kapısına soğuğu önlemek için konulan sunta kaldırıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilhisar'da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Yeşilhisar’da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Başkan Büyükkılıç miniklere karne dağıttı

Başkan Büyükkılıç miniklere karne dağıttı

Kazım Yücel vatandaşı dinledi

Kazım Yücel vatandaşı dinledi

Mazlumder'den MHP'ye ziyaret

Mazlumder'den MHP'ye ziyaret

Önder Narin' den yarı yıl mesajı

Önder Narin' den yarı yıl mesajı

Develi protokolü karne gününde öğrencilerle birlikte

Develi protokolü karne gününde öğrencilerle birlikte

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Hekimi bıçaklayan saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

Hekimi bıçaklayan saldırgan hapis cezasına çarptırıldı

DAHA FAZLA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Sınavlara 5 dakika mola' etkinliği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Sınavlara 5 dakika mola' etkinliği

Develi'de Yeni Devlet Hastanesi hasta kabulü için son aşamaya geldi

Develi'de Yeni Devlet Hastanesi hasta kabulü için son aşamaya geldi

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların hibe miktarları arttırıldı

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların hibe miktarları arttırıldı

Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

Kasımpaşa ile Kayserispor maçını yönetecek hakem açıklandı

Kayseri'yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor

Kayseri’yi karlı ve soğuk bir hafta sonu bekliyor