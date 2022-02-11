Milli Yol Partisi MYK üyesinden, İYİ Parti İl Başkanına özür çağrısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milli Yol Partisi İl Başkanı ve MYK Üyesi Şevket Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasını 'gündem değiştirmek' olarak algılayan İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen'i özür dilemeye davet etti.

PAYLAŞ
  • 11.02.2022 16:58
  • Güncelleme: 11.02.2022 16:58
Milli Yol Partisi MYK üyesinden, İYİ Parti İl Başkanına özür çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milli Yol Partisi İl Başkanı ve MYK Üyesi Şevket Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona virüse yakalanmasını ’gündem değiştirmek’ olarak algılayan İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen’i özür dilemeye davet etti.

Milli Yol Partisi İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Göçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı sonrası siyasi patilerin genel başkanları geçmiş olsun dileklerini iletirken Kırşehir İYİ Parti İl Başkanının sağlık üzerinden algı değiştirme çabasını kınadığını söyledi. İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Göçen’in, ‘Covid-19’ mu olmuş ? sanırım gündem değiştirmek içindir. Kimse zam, elektrik, doğalgaz faturaları geçim sıkıntısı konuşmasın’ şeklinde sosyal paylaşım yaptığını aktaran Göçmen, “Biz siyasetçiyiz. Ülkenin yaraları adına çaba sarf eder yanlışları uyarır doğru yapılanın da yanında dururuz. Hiç kimse, kimsenin sağlığıyla bu denli eleştiri yapmasına ve böyle tepki göstermesine de karşı dururuz. Bu durumu uygun bulmuyoruz. Cumhurbaşkanının yaşadığı korona virüs salgınını başka bir platform da değerlendiren İYİ Parti il başkanını özür dilemeye çağırıyor ve kınıyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Mame Thiam takıma katıldı

Mame Thiam takıma katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk

AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk

DAHA FAZLA
Kaleci Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Kaleci Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Belediye personelinden örnek davranış

Belediye personelinden örnek davranış

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır