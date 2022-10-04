Milli Yol Partisi İl Başkanı Özlü'den KGC'ye ziyaret
Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.
- 04.10.2022 16:28
- Güncelleme: 04.10.2022 16:28
Başkan Özlü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Kösedağ’a parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Parti olarak sistemde yaşanan sıkıntılara değinen başkan Özlü, “Biz geldiğimizde sistemi değiştireceğiz. Hak eden ve liyakat sahibi kişilere görev vereceğiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kösedağ ise Özlü’ye çalışmalarında başarılar diledi.
Haber Merkezi
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