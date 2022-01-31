Milli Yol Partisi İl Başkanı Göçmen: 'İktidar ve muhalefet, yerelde birbirini zora sokma gayretinde'

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milli Yol Partisi MYK Üyesi ve İl Başkanı Şevket Göçmen, yaşanan olumsuz hava şartları karşısında yerelde iktidar ve muhalefetin söylemleriyle birbirini zora sokma gayretinde iken halkın sıkıntı yaşadığını söyledi.

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  • 31.01.2022 14:28
  • Güncelleme: 31.01.2022 14:28
Milli Yol Partisi İl Başkanı Göçmen: 'İktidar ve muhalefet, yerelde birbirini zora sokma gayretinde'
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milli Yol Partisi MYK Üyesi ve İl Başkanı Şevket Göçmen, yaşanan olumsuz hava şartları karşısında yerelde iktidar ve muhalefetin söylemleriyle birbirini zora sokma gayretinde iken halkın sıkıntı yaşadığını söyledi.

Oluşan kış mevsimi şartlarıyla birlikte oluşan sıkıntıya karşı milletle el ele olunması gerektiğini aktaran Göçmen, “Çetin geçen bir kış mevsimini Kırşehir’de yaşıyor ve hissediyoruz. Özellikle kar ve soğuktan buzlanma riski ile şehrimizde karşı karşıya kaldı. Yönetim kademelerinde bulunanlar gerek yerel yönetim gerekse iktidarın yönetici ve kurmayları ülkenin bu kadar sorunu varken millet için baş başa verip sorunun çözüm noktasında istişare halinde olması gerekirken görüyoruz ki vahim bir şekilde birbirlerini zor duruma sokmak ve o durumdan nasıl bir siyasi rant elde ederiz derdine düşmüşler” dedi.

Soğuk hava şartlarında kuyrukta bekleyen insanlara çözüm üretilmeli

Kırşehir’de, Cumhur ve Millet İttifakı temsilcilerinin soğuk kış mevsimi şartlarında ekmek kuyruğunda bekleyen insanlar kadar maaş kuyruklarında bekleyen insanlara çözüm üretmesi gerektiğini aktaran MYK Üyesi ve İl Başkanı Göçmen, “Söylemler üzerinden hareketlerin ülkemize faydasının olmadığını görmekteyiz. Vatandaş söylem yerine sorunlarının çözümü noktasına eylem beklemekte. Artık sorunlarımızın anlatımları değil, sorunlarımızın çözümlerini bekliyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları da bu noktada devrede olacaklar” diye konuştu.

İHA

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