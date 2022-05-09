Milli Teknoloji hamlesine gençler katkıda bulunacak

Nevşehir’de “Deneyap Teknoloji Atölyesi” kurulacak.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Programında yer alan “81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Kurulması” hedefi doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde “Deneyap Türkiye” projesi çerçevesinde Nevşehirde’de “Deneyap Teknoloji Atölyesi” kurulacak. Konuyla ilgili Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Robotik ve Kodlama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zekâ, Yazılım Teknolojileri, Mobil Uygulama, Tasarım ve Üretim, Enerji Teknolojileri, İleri robotik, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi gibi konularda temsili dersler verilecek. Yapılan açıklamada ayrıca, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler toplamda 3 yıllık bir eğitim programına alınmaktadır. Eğitimin ilk 2 yılında Robotik ve Kodlama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zekâ, Yazılım Teknolojileri, Mobil Uygulama, Tasarım ve Üretim, Enerji Teknolojileri, İleri robotik, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi gibi proje temelli dersler verilmektedir. 2 yıllık eğitim programını tamamlayan öğrencilerin son bir yılda yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeleri ve erken dönemde alanlarında uzman olmaları hedeflenmekte. Ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz “Milli Teknoloji Hamlesi”nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ortaokul seviyesi için; 4. ve 5. sınıflar Lise seviyesi için 8. 9. ve lise hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapan öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanabileceklerdir. Başvurmak isteyen adayların elektronik ortamda yapılacak olan e-sınava ön başvurularını 31 Mayıs 2022 saat 23.59’a kadar tamamlamaları beklenmektedir. Deneyap Teknoloji Atölyesi ve başvuru süreci ile ilgili detaylı açıklamalar ve başvuru linki https://www.deneyapturkiye.org web sayfasında yer almaktadır."