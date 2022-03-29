Milli Saraylar, belediye müzelerini devralabilecek

Milli Saraylar, Cumhurbaşkanı onayıyla belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. 

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  • 29.03.2022 12:47
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:47
Milli Saraylar, belediye müzelerini devralabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı ilgili Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren Kararname ile Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilmesinin önü açıldı. Devir, Cumhurbaşkanının onayına bağlı olacak. Yönetimine el konulan müzelerdeki tüm eserlerle ilgili de tasarruflar başkanlık yetkisine geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalısıyla yayımlanan kararnamede şu ifadelere yer verildi: “Milli Sarayla İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. -Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir.”

Bu arada Kararname ile hangi müzelerin hedeflendiği açıklanmadı. Ancak, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki Galata Kulesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetimine alınması yoğun tepkilere neden olmuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı müzeler: 

1 - Selçuklu Uygarlığı Müzesi
2 – Milli Mücadele Müzesi

1ha

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