Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası’na hazırlanıyor

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrencisi olan 24 yaşındaki Hayriye Türksoy Hançer, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Kickboks ve Wushu – Kungfu kulüp antrenörlüğü yapıyor. Kick Boks ve Wushu – Kungfu kategorilerinde mücadele ettiği Uluslararası müsabakalarda altın ve gümüş madalya kazanan milli sporcu İstanbul’da yapılacak olan 7’nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.

KUVVET İDMANI KAPSAMINDA KENDİ AĞIRLIĞININ 2 KATI AĞIRLIK KALDIRDI

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında halter çalışan genç sporcu zaman zaman kendisinin 2 katı ağırlık kaldırarak kuvvet idmanı yaptı. Antrenörü Esat Kaya ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Bölge Antrenörü Gökhan Taşçı yönetiminde ağırlık idmanı yapan Hayriye Türksoy Hançer kendi ağırlığının 2 katına yakın ağırlık kaldırarak kuvvet çalıştı.

“HEDEFİM DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU”

Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanan Hayriye Türksoy Hançer 1HA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Genç sporcu yaptığı açıklamada, “12 senedir bu sporu yapıyorum ilk altı yıl müsabakalar hazırlandım daha sonraki altı yılda ise yarışmalara katılmaya başladım. Avrupa ve Balkan Şampiyonluklarım, 2 kere de dünya ikinciliğim ve Dünya Kupası’nda şampiyonluğum var. Bu seneyse Kick Boksta milli takıma seçme kriterlerinden olan üç maçtan ilkini şampiyonlukla bitirdim. İkinci müsabaka ise İstanbul ev sahipliğinde yapılacak olan 7’nci Uluslararası Dünya Kupası. Şu an buna hazırlanıyorum inşallah buradaki müsabakalardan yine şampiyon olmayı hedefliyorum. Yabancı ülkelerden de rakiplerimiz olacak bu nedenle çalışmalarımızı daha da artırdık. Sabah koşularımız oluyor. Akşamları ise kick boks antrenmanlarımız devam ediyor. Antrenörümüz Esat Kaya ile birlikte bu şekilde çalışıyoruz. Bu turnuvadaki hedefim her zaman olduğu gibi şampiyon olmak, kürsünün en üstünde yer almak ve istiklal marşımızı söyletmek. Bu duyguyu birkaç kere yaşadım yine aynı duyguyu yaşamak için elimden geleni elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı da şampiyon olmak için yapıyoruz. İnşallah yine kürsünün en üstünde yerimizi alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.