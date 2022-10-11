Milli Eğitim Bakanı Özer, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

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  • 11.10.2022 19:43
  • Güncelleme: 11.10.2022 19:43
Milli Eğitim Bakanı Özer, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve açılışlar kapsamında kente gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Bakan Özer’in Başkan Büyükkılıç’a ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları’ndan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik eşlik etti.
Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Özer’e başta eğitim alanı olmak üzere kentte yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayserililere selamlarını iletti.
Başkan Büyükkılıç, günün anısına Bakan Özer’e el dokuması, kök boyadan yapılan Yahyalı kilimi takdim ederken, ziyaretin sonunda Bakan Özer, şeref defterini imzaladı.

1ha

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