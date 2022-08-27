Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Develi'ye ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Develi Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la birlikte ilçedeki eğitim hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Mehmet Cabbar’ı eğitime verdiği desteklerinden dolayı tebrik eden Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Develi’de eğitimin kalitesinde hayırsever hemşerilerimizin özverili gayretlerine her zaman şahit olmuşuzdur. İnşallah bizler de Develimizdeki eğitim kalitesini artırmak için destek olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Eğitime yapılan desteğin her zaman en büyük yatırım olduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Develi Belediyesi olarak bizler de okullarımızın emrinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı hemşerimiz Nazif Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.