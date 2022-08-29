Milletvekili Dursun Ataş, ‘SPK’da rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarını mahkemeye taşıdı

Geçtiğimiz günlerde suç örgütü lideri ve şu an firarda olan Sedat Peker, SPK’da rüşvet ve yolsuzluk yapıldığına dair iddiada bulunarak Serkan Taranoğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Mine Tozlu Sineren, Salih Orakçı’nın isimlerini açıklamıştı. Bir anda gündem olan iddialarla ilgili İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından da paylaşan Milletvekili Ataş, iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ataş,” SPK’da ifşa olan “usulsüzlük, rüşvet ve yolsuzluk” iddialarında ismi geçenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Yetkilileri, kamuoyu adına göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.