Milletvekili Atcı, 'emekli maaşları' paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı

Atcı, “Ben orada emekli bir amcanın sözlerini naklettim. Paylaşımları cımbızla alarak kendilerine gündem yaratıyorlar. Bunu haksız ve yanlış buluyorum. Paylaşımımda kimseyle dalga geçmedim, ironi yapmadım. Nitekim abeslik bir durum da yok” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Hülya Nergis Atcı’nın, emekli maaşlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Melikgazi ilçesine bağlı Güzelköy Mahalle ziyaretinde bulunan Atcı, burada yaşlı bir erkek ve bir kadınla çektirdiği fotoğrafla birlikte ‘Güzelköy’lü amcam, ‘Emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin’ diyor. Güzel yurdumun güzel insanları var’ paylaşımında bulunmuştu.

Paylaşıma gelen tepkiler üzerine Milletvekili Atcı, KayseRadar, TV Kayseri ve Hunat TV ortak yayınında gazeteciler Mustafa Bayram, Murat Metiner ve Kürşat Açıkgöz’e konuştu. Basın Konseyi programına telefonla bağlanan Atcı, paylaşımına gelen tepkileri doğru bulmadığını muhalefetin bu kadar şahsileştirilerek siyaset yapmasını yanlış bulduğunu söyledi. Ziyaret ettiği amcanın sözlerini aktardığını belirten Atcı, “Bizim dar gelirliye, emekliye yaklaşımımız malum. Dolayısıyla ben burada açık ve net bir şey söyledim. Amcanın ifadesini naklettim. Amca aynen benim söylediğim gibi bir ifade kullandı ve amcanın bu yaklaşımı çok hoşuma gitti. Gönlünün ne kadar zengin olduğunu eski insanlarımızın nasıl diğergâm olduğunu görmek hoşuma gitti ve paylaştım” ifadelerini kullandı.

Sabit gelirlileri hayat pahalılığına ve enflasyona karşı korumanın hükümet olarak görevleri olduğunu vurgulayan Atcı, bu yıl iki defa asgari ücret artışı yaptıklarını anımsatarak, “Aralık ayında da sabit gelirlileri enflasyon ortamında ezilmemesi adına tekrar bir düzenleme düşünülüyor” dedi.

‘AMCANIN AZLA YETİNİYOR OLMASI HOŞUMA GİTTİ’

Emekliler ve dar gelirlilerle alakalı zaman zaman hükümetin düzenleme yaptığını kaydeden Atcı, “Bütün emeklilerin koşulları aynı olmayabilir. O amcamız eşiyle kişi yaşıyor, kira vermiyorlar. Herkesin öyle düşündüğü anlamına gelmez. Belki emekli maaşıyla kira verenler olabilir, çocuk okutanlar olabilir. Dolayısıyla hem emeklinin hem dar gelirlinin her anlamda desteklenmesi gerekir. Gelen tepkileri doğru bulmuyorum. Muhalefetin bu kadar şahsileştirilerek siyaset yapmasını yanlış buluyorum. Ben o paylaşımda ‘emeklilerin maaşı fazladır’ demedim. Enflasyon karşısında para değer kaybettiği için kendilerine yetmeyebilir. Benim paylaşımımda CHP’nin eleştirdiği anlamlar çıkmıyor. Twitter’dan yaptığımız paylaşımları cımbızla alarak kendilerine gündem yaratıyorlar. Bunu haksız ve yanlış buluyorum. Paylaşımımda kimseyle dalga geçmedim, ironi yapmadım. ‘Güzel ülkemin güzel insanları’ dedim. Amcanın azla yetiniyor olması hoşuma gitti. Muhalefet ve karşı cenah hiç önemi olmayan ufak şeyleri mevzu yapıp gündem oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Gazetecilerden kendi maaşının ne kadar olduğuyla ilgili soru üzerine de Milletvekili Atcı, kamuoyunun bunu bildiğini söyleyerek rakam açıklamadı.