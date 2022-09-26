Milletvekili Atcı'dan 'Emekliler daha az maaş istiyor' paylaşımı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atcı, 'Emekliler daha az maaş istiyor' paylaşımında bulundu. 

PAYLAŞ
  • 26.09.2022 10:37
  • Güncelleme: 26.09.2022 10:37
Milletvekili Atcı'dan 'Emekliler daha az maaş istiyor' paylaşımı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Hülya Nergis Atcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, dikkat çekti. Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Güzelköy Mahalle ziyaretinde bulunan Atcı, burada yaşlı bir erkek ve bir kadınla çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafla birlikte Atcı, “Güzelköy’lü amcam, ‘Emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin’ diyor. Güzel yurdumun güzel insanları var. Herkese hayırlı haftalar diliyorum” mesajını da paylaştı. 

Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından 20 beğeni alırken 4 kez de retweetlendi. Milletvekili Hülya Nergis Atcı’nın da, aynı tweetini 13 paylaşım sonra retweetlediği görüldü. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

Bu arada, Temmuz 2022’de yapılan artışla en düşük emekli aylığının alt sınırı 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Emekle maaşları, kişinin sigorta türüne, ödediği pirim gün sayısı ve emekli olduğu kuruma göre değişiklik gösteriyor. 

ATCI, DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atcı, daha önce de, tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Türkiye’nin Suriyeli mülteci sorununa ilişkin Atcı, “Türkiye mültecilerin cazibe merkezi. Demografik yapıları bizimle aynı. Bugün bunları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz” açıklaması yapmıştı. 
Başka bir açıklamasında da Atcı, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yurt dışında ölen kardeşi Osman Öcalan için “Osman Öcalan, Türkiye'ye gömülebilir" demişti. Bu sözlere tepki gösteren bazı şehit yakınları ve gaziler istifa çağrısında bulunmuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

Kayseri’de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

KTO Başkan Adayı Özcan: 'Rekabetin olduğu yerde üretkenlik olur'

KTO Başkan Adayı Özcan: 'Rekabetin olduğu yerde üretkenlik olur'

Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB İtfaiyesi 7/24 hazır'

Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB İtfaiyesi 7/24 hazır'

Bir hafta bir YAZAR: Yaşar Adıyaman

Bir hafta bir YAZAR: Yaşar Adıyaman

10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı

10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Klasik otomobiller Ali Dağı'na çok yakıştı

Klasik otomobiller Ali Dağı'na çok yakıştı

DAHA FAZLA
'Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz'

'Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz'

İncesu Belediyesi'nden 5 mahalleye halı saha

İncesu Belediyesi’nden 5 mahalleye halı saha

Kayseri'nin doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

Kayseri’nin doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

Milletvekili Atcı'dan 'Emekliler daha az maaş istiyor' paylaşımı

Milletvekili Atcı’dan ‘Emekliler daha az maaş istiyor’ paylaşımı

Kayseri'de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

Kayseri’de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı