Milletvekili Atcı’dan ‘Emekliler daha az maaş istiyor’ paylaşımı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Hülya Nergis Atcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, dikkat çekti. Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Güzelköy Mahalle ziyaretinde bulunan Atcı, burada yaşlı bir erkek ve bir kadınla çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafla birlikte Atcı, “Güzelköy’lü amcam, ‘Emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin’ diyor. Güzel yurdumun güzel insanları var. Herkese hayırlı haftalar diliyorum” mesajını da paylaştı.

Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından 20 beğeni alırken 4 kez de retweetlendi. Milletvekili Hülya Nergis Atcı’nın da, aynı tweetini 13 paylaşım sonra retweetlediği görüldü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR?

Bu arada, Temmuz 2022’de yapılan artışla en düşük emekli aylığının alt sınırı 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Emekle maaşları, kişinin sigorta türüne, ödediği pirim gün sayısı ve emekli olduğu kuruma göre değişiklik gösteriyor.

ATCI, DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atcı, daha önce de, tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Türkiye’nin Suriyeli mülteci sorununa ilişkin Atcı, “Türkiye mültecilerin cazibe merkezi. Demografik yapıları bizimle aynı. Bugün bunları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz” açıklaması yapmıştı.

Başka bir açıklamasında da Atcı, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yurt dışında ölen kardeşi Osman Öcalan için “Osman Öcalan, Türkiye'ye gömülebilir" demişti. Bu sözlere tepki gösteren bazı şehit yakınları ve gaziler istifa çağrısında bulunmuştu.