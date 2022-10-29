Milletvekili Ataş'tan ''kaçakçılık'' tepkisi

Akaryakıt kaçakçılığına dikkat çeken Ataş, insanları kaçakçılığa sevk eden yüksek vergilerin bir an önce indirilmesi çağrısı yaptı. Milletvekili Dursun Ataş, “Kaçak akaryakıtın önüne geçecek enflasyona ve artan maliyetlere karşı hem vatandaşı koruyup hem de istasyonların ezilmesini önleyecek, tüm akaryakıt piyasasını kapsayacak şekilde ele alınacak düzenlemelere bir an önce ihtiyaç vardır. Aksi hâlde pek çok istasyon ya iflas edecek ya da yasa dışı yollara başvurarak kaçakçılığa devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) akaryakıt kaçakçılığına dikkat çekti. Ataş, insanları kaçakçılığa sevk eden yüksek vergiler bir an önce indirilmelidir” dedi.

KAÇAK AKARYAKITIN YURT İÇİNE NASIL SOKULDUĞU, KİMLERİN BUNA GÖZ YUMDUĞU, BUNDAN KİMLERİN MENFAAT SAĞLADIĞININ TESPİT EDİLMELİ, ENGELLENMELİ

Meclis genel kurulunda konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, akaryakıt sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. “Uzun yıllardır, akaryakıt konusunda kaçakçılığın önlenememesi sonucu devletin ciddi bir vergi kaybına uğradığı, dürüst çalışan akaryakıt istasyonlarının da kaçakçılık ve usulsüzlük yapanlar karşısında zarar ve haksızlığa uğradığı düşünüldüğünde bu konuda daha ciddi düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır” diyen Ataş, “Herkesin gözü önünde, şehirlerarası yollarda, TÜPRAŞ çıkış fiyatının bile altında yakıt satan istasyonlar hem vatandaşların maddi zarara uğramasına hem de işini düzgün yapan istasyonların korunması için daha sıkı denetlenmelidir. Ancak, sırf istasyon denetlemekle de yakıt kaçakçılığı önlenemez. Asıl önemlisi, kaçak akaryakıtın yurt içine nasıl sokulduğu, kimlerin buna göz yumduğu, bundan kimlerin menfaat sağladığının tespit edilmesi ve engellenmesi gerekir. Ayrıca, insanları kaçakçılığa sevk eden yüksek vergiler de bir an önce indirilmelidir” şeklinde konuştu.

YÜZDE 300 ARTIŞ GÖSTEREN GİRDİ MALİYETLERİ ENFLASYON VE SERMAYE ARTIŞI ALTINDA EZİLEN İSTASYONLAR YAKIT BİLE ALAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİR

Sektörün birçok sorununun bulunduğunu belirten Ataş, özellikle her şeyin fiyatı artarken, akaryakıt istasyonlarının kâr marjının sabit kaldığını, oran olarak üçte 1’lere düştüğünü söyledi. İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Akaryakıt fiyatları 7 lira civarındayken, akaryakıt istasyonlarının brüt kar marjı 1 TL'ydi, bugün akaryakıt fiyatı 26 lirayı aşmış olmasına rağmen istasyonların kâr marjı hala 1 TL olarak kalmıştır. Personel maliyeti, elektrik, su, banka komisyonu gibi giderleri sürekli artan istasyonların kârı enflasyon karşısında yok olmuştur. Üstelik, akaryakıt fiyatlarının kısa sürede, yaklaşık 4 katına çıkması, istasyon sermayesinin de aynı şekilde artmasına neden olmuştur. Yüzde 300 artış gösteren girdi maliyetleri enflasyon ve sermaye artışı altında ezilen istasyonlar yakıt bile alamayacak duruma gelmiştir. Bugün, kredilerle ayakta durmaya çalışan iki üç küçük istasyon birleşip 1 tanker yakıt alabilmektedir. İşini düzgün yapan en küçük bir kırsal istasyonun hiçbir satış yapmasa bile 100 bin liranın üzerinde aylık gideri vardır. Ayrıca, akaryakıt istasyonları her yıl belediyeden EPDK’ye, EPDK’den bütün bakanlıklara kadar yüksek maliyetli onlarca belge almak zorunda.

DÜZENLEME YAPILMAYAN SADECE ECZACILAR VE AKARYAKIT İSTASYONLARIDIR!

Memur maaşından emekli maaşlarına, asgari ücretten sektörel bazlı tüm fiyatlara yetersiz de olsa enflasyon düzenlemesi yapılırken düzenleme yapılmayan sadece eczacılar ve akaryakıt istasyonlarının kaldığına dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, “Akaryakıt istasyonları vergi dairelerine ve ana dağıtım firmalarına çok yüksek meblağda teminat mektubu vermek zorundadır. Bu teminat mektupları için bankalar yüksek komisyon oranı ve ipotek talep etmektedir. İstasyonlar finansman maliyeti çok yüksek olan ve akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzünde yaklaşık 4 katına çıkan teminat mektuplarını karşılamakta zorluk çekmektedirler. Bu nedenle teminat mektuplarından alınan komisyon oranı binde 5’i geçmeyecek şekilde düzenlenmeli ve indirilmelidir” dedi.

BİRÇOK KİŞİ İFLAS ETME NOKTASINDA! HEM VATANDAŞI KORUYUP HEM DE İSTASYONLARIN EZİLMESİNİ ÖNLEYECEK ÖNLEMLER ALINMALIDIR

İstasyonların ayakta kalabilmesi için tüketiciye yansımadan bayi kârlarının arttırılması gerektiğini kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, akaryakıt sektöründe uygulanan KDV ve ÖTV oranlarının da indirilmesi gerektiğini belirtti. Milletvekili Dursun Ataş, “Nakliye giderleri artı maliyet olarak pompa satışlarına eklenmelidir. Araç tanıma sistemi gibi iskontolu satışların maliyetleri akaryakıt istasyonlarına değil, tamamı ana firmalara yüklenmelidir. Ayrıca, kaçak akaryakıtın önüne geçecek enflasyona ve artan maliyetlere karşı hem vatandaşı koruyup hem de istasyonların ezilmesini önleyecek, tüm akaryakıt piyasasını kapsayacak şekilde ele alınacak kanuni düzenlemelere bir an önce ihtiyaç vardır. Aksi hâlde pek çok istasyon ya iflas edecek ya da yasa dışı yollara başvurarak kaçakçılığa devam edecektir” diye konuştu.