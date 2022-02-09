Milletvekili Ataş'tan asgari ücret çağrısı

Böylece 4.253 lira 40 kuruş olan asgari ücret henüz çalışanın eline geçmeden açlık sınırına takılmıştır" dedi. Ataş, AKP iktidarına çağrıda bulunarak, "Gelin, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önerdiği gibi asgari ücreti üç ayda bir enflasyona göre güncelleyecek kanun teklifimize destek verin, bir düzenleme yapalım" ifadelerini kullandı.

Art arda gelen zamlara, artan enflasyona ve bu tablo karşısında asgari ücretle zor şartlarda geçinen vatandaşların yaşadığı sıkıntılara değinen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP iktidarına seslenerek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyelim, vatandaşı açlıkla yoksulluğa terk etmeyelim" diye konuştu.

SARAYLARDAKİ LÜKSTEN, ŞATAFATTAN, İSRAFTAN VAZGEÇMEDEN, YOLSUZLUĞUN VE RÜŞVETİN ÖNÜNE GEÇMEDEN NE YAPARSANIZ YAPIN BU ERİMEYİ DURDURAMAZSINIZ

Milletvekili Dursun Ataş, "TÜRK-İŞ üç gün önce açlık sınırı 4.249 lira 95 kuruş olarak açıklamıştır. Böylece 4.253 lira 40 kuruş olan asgari ücret henüz çalışanın eline geçmeden açlık sınırına takılmıştır. Şu anki asgari ücret açlık sınırının sadece 3 lira 45 kuruş üstündedir, bu farkla da bir simit dahi alınamıyor. Enflasyonu düşürmeden, her gün gelen zamlara çözüm bulmadan, vatandaşın alım gücünü yükseltmeden, saraylardaki lüksten, şatafattan, israftan vazgeçmeden, yolsuzluğun ve rüşvetin önüne geçmeden ne yaparsanız yapın bu erimeyi durduramazsınız. Bu yüzden, gelin, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin önerdiği gibi asgari ücreti üç ayda bir enflasyona göre güncelleyecek kanun teklifimize destek verin, bir düzenleme yapalım, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyelim, vatandaşı açlıkla yoksulluğa terk etmeyelim" şeklinde konuştu.