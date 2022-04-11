Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Milletvekili Dursun Ataş, "Şimdi tekrar uyarıyoruz, önlem alınmadığı takdirde Türkiye'de tarım ve hayvancılık tamamen bitecek, gıda enflasyonu daha da artacak, köylerde kimse kalmayacak, tarımsal istihdam azalacak, işsizlik artarak devam edecek, ekonomik kriz daha da derinleşecektir" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, hazineden kiralanmış olan arazilerin tarım amaçlı kullanılmasına yönelik Meclis'te konuştu. Bu konuda atalarından miras kalan ve mirasçıları arasında bölünemediği için tarım yapılmasına rağmen desteklerden faydalanamayan kişiler için de bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Ataş, konuşmasında tarım ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.

"Tarım ve hayvancılığın dağ gibi biriken sorunları düşünüldüğünde çok daha kapsamlı ve radikal düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortadadır" diyen Ataş, "AKP'nin hatalı tarım politikaları yüzünden Türkiye'de tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelmiştir" dedi.

ÇİFTÇİLER FATURALARINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN İCRA TAKİBİNE DÜŞMÜŞTÜR

Milletvekili Dursun Ataş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatları artarken ürün fiyatlarının destek ve teşviklerine çok cüzi artışlar yapılmaktadır. Çiftçilerin, geçen yıl 3 bin 500 lira olduğu için pahalı diye tarlasına atamadığı üre gübresi bugün 14 bin lira olmuştur. Dün, pahalı diye atamadığı gübre bugün 4 kat artmışken çiftçi nasıl gübre atacaktır? Sadece bir yılda gelen zamlarla mazot 3 kat artmış, süt yeminin ton fiyatı bir yılda yaklaşık 4 kat artmış, bin 560 liradan 6 bin liraya çıkmıştır. Bugün 1 kilo sütle 1 kilo yem alınmamaktadır, yem alamayan süt üreticisi hayvanlarını kesime göndermektedir. Bununla birlikte, veteriner maliyetleri ve tarımsal ilaç fiyatları bir yılda 2 3 katına çıkmıştır. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları ise başını alıp gitmiş, çiftçiler faturalarını ödeyemediği için icra takibine düşmüştür. Tüm bunlar yetmemiş, çiftçi sanki çok para kazanıyormuş gibi çiftçi BAĞ-KUR pirimi bin liradan bin 800 liraya çıkarılmıştır. Hâl böyleyken çiftçilerin çoğu tarımı bırakmış, tarlasını terk etmiş, şehirlere göç etmiştir.

TEKRAR UYARIYORUZ ÇÜNKÜ BU DURUMA ÖNLEM ALINMADIĞI TAKDİRDE TÜRKİYE'DE TARIM VE HAYVANCILIK TAMAMEN BİTECEK

Milletvekili Dursun Ataş, "Daha önce defalarca uyardık, eğer o zaman dinlenip önlem alınsaydı şimdi tarım ve hayvancılık bu noktada olmazdı. Şimdi tekrar uyarıyoruz çünkü bu duruma önlem alınmadığı takdirde Türkiye'de tarım ve hayvancılık tamamen bitecek, gıda enflasyonu daha da artacak, köylerde kimse kalmayacak, tarımsal istihdam azalacak, işsizlik artarak devam edecek, ekonomik kriz daha da derinleşecektir" şeklindeki uyarısıyla da dikkat çekti.

TARIM VE HAYVANCILIKTA DESTEKLER ARTIRILMALI, MAZOTLARIN ÖTV VE KDV'Sİ KALDIRILMALI, ÇİFTÇİLERİMİZİN SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜLMELİDİR

Hayvancılık konusunda önemli bir sorun da meralarda yaşandığını ve meraların, yem fiyatlarının çok yükseldiği bugünlerde hayvancılığın geleceği açısından önemli olduğunu da vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Her hayvan günlük olarak canlı ağırlığının yüzde 10'u kadar kaba yeme ihtiyaç duyar. Hayvanların ihtiyaç duyduğu bu kaba yem miktarının en kolay ve en ucuz temin edilebileceği yerler meralardır. Ancak hayvancılık yapanların yüzyıllardır kullandıkları meraların bir kısmı ranta kurban edilmiş, bir kısmı ise köylülerin kullanımından alınıp başka yerlere kiralanmaya başlanmıştır. AKP iktidarının doymak bilmeyen rant hırsı ülkemizin en değerli doğal yem kaynaklarından olan meraların turizm, madencilik, kentsel dönüşüm gibi farklı amaçlarla tahsis amacı dışına çıkarılmasına neden olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak da 2022 Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı 836.959 tonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalmıştır. Yine, büyükbaş hayvan sayısı geçen yıl 18 milyonun üzerindeyken bugün 17 milyonlara düşmüştür. Mera hayvancılığı bitme noktasına gelmişken besi çiftlikleri ise ortalama yüzde 25-30 kapasiteyle çalışmaktadır. Bu nedenle, tarım ve hayvancılıkta destekler artırılmalı, çiftçilerimizin sorunları acilen çözülmelidir. Ayrıca, kullanılmayan mera ve yaylaklar hayvancılığa açılmalı, mera hayvancılığı desteklenmeli, meralardan alınan ücretler ıslah çalışmalarına harcanmalı ve otlatma kapasitesi güçlendirilmelidir. Tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin bu amacının dışında kullanılmasının önüne geçilmelidir. Çiftçilerin tarımsal amaçla kullandığı mazotların ÖTV ve KDV'si kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu.

AKP 'ÇİFTÇİ ÇOK ÇALIŞIR, HİÇ KAZANMAZ' NOKTASINA GETİRMİŞTİR

AKP'nin yanlış uygulamalarıyla çiftçileri kazanamaz hale getirdiğin dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "AKP Hükûmeti 'Çiftçi çok çalışır, az kazanır' anlayışını bir seviye daha ileri taşıyarak 'Çiftçi çok çalışır, hiç kazanmaz' noktasına getirmiştir. Ancak, bu düzen böyle devam etmeyecek, ilk seçimde kurulacak İYİ Parti iktidarında çiftçi emeğinin karşılığını alacak" dedi.