Milletvekili Ataş:' Kanun ihlal ediliyor'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu kez de engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

KANUN İHLAL EDİLİYOR!

"Engelli vatandaşlarımız, engelli kamu personeli sınavından yeterli puanı alsa bile atanamamaktadır. Bunun en temel nedeni engelliler için belirlenen zorunlu kontenjan sayısından daha az kadro ilanı açılması ve iki sınav arası yapılan 3 atama sayısının 2'ye düşürülmesidir" diyen Milletvekili Dursun Ataş, "Yaklaşık olarak 200 bin engelli aday, atanmayı ve bir iş bulmayı beklerken engelliler için sadece 2.005 kişilik kadro açılmıştır. Sadece kamuda 8 bin kontenjan açığı varken bunun dörtte biri kadar alım yapılması kanunun açıkça ihlalidir. Bu nedenle, yıllardır atama bekleyen yüz binlerce engelli vatandaşımız mart ayı içerisinde en az 5.600 ek atama yapılmasını ve kamudaki engelli kotasının yüzde 6'ya çıkarılmasını istemektedir. Bu talepleri yerine getirilmeli, engelli vatandaşlarımızın önüne yeni bir engel daha konulmamalıdır" şeklinde konuştu.