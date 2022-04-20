Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, katıldığı bir televizyon programında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gastroenterolog bulunmamasıyla ilgili konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in sözlerine tepki gösterdi.

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  • 20.04.2022 15:29
  • Güncelleme: 20.04.2022 15:29
Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde'

Arık, “Sayın Milletvekili eksikliği sağlık il müdüründe, başhekimde arama: Eksiklik, mimarı olarak övündüğün hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri olarak gören sağlık sisteminin kendisinde… Eksiklik, hasta hekim ilişkisini hasım hekim ilişkisine dönüştüren iktidarınızda… Eksiklik, ‘Giderlerse gitsinler diyen zihniyetinizde… Eksiklik sizde…” diye konuştu. 
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in katıldığı bir televizyon programında “Bir Şehir Hastanesi’nde eğer Gastroenterolog uzmanı yoksa bizim eksikliğimiz. Dürüstçe söylüyorum. O Sağlık müdürlüğünün eksikliği, o hastane başhekimliğinin eksikliği, dolayısıyla benim eksiğim” şeklindeki açıklamalarına CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’tan tepki geldi. Eksikliğin AKP zihniyetinde olduğunu ifade eden Arık, “Kayseri Şehir Hastanesi’nde gastroenteroloji uzmanı olarak çalışan iki doktorumuz istifa etti. Biri özel hastaneye, diğeri yurt dışına gitti. Şimdi 1,5 milyon nüfuslu ilimin şehir hastanesinde gastroenterolog yok. Her fırsatta, ‘Sağlıkta devrimin mimarlarından biriyim” diye böbürlenen ilimin milletvekili de, ‘Bir şehir hastanesinde gastroenterolog yoksa; o sağlık müdürünün, o başhekimin dolayısı ile benim eksikliğim’ diyor. Sayın Milletvekili eksikliği sağlık il müdüründe, başhekimde arama: Eksiklik, mimarı olarak övündüğün hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri olarak gören sağlık sisteminin kendisinde… Eksiklik, hasta hekim ilişkisini hasım hekim ilişkisine dönüştüren iktidarınızda… Eksiklik, ‘Giderlerse gitsinler diyen zihniyetinizde… Eksiklik sizde…”
 

Kurumsal Haber

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