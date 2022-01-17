Milletvekili Arık: 'Senin Feto terör örgütü lideri ile fotoğrafın var'

Cumhuriyet İl Partisi Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve partililerle birlikte adliye önünde yaptığı açıklamada, "İsmail Tamer'i kınıyorum. Öncelikle Ana Muhalefet Partisinin İl başkanı olan bir kadına ağza gelmeyecek hakaretlerde bulunmak. Siyasi etik açısından doğru değil. Aslında İsmail Tamer, içerisinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için, zor durumlarından kurtulmak için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline ve il başkanına saldırıda bulunuyor. Amacı, 'Göze girebilir miyim?' diye çırpınışları beyhude. Terör örgütü liderinin koltuğunun altında. Sayın İsmail Tamer, sen sayın il başkanımıza hakaret ediyorsun ama senin FETÖ terör örgütü lideriyle fotoğrafın var. Ben buradan Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Göreve davet ediyorum. HDP Milletvekilinin bir terörist ile olan fotoğraflarını nasıl kınıyorsak, milletvekiline yakışmadığını nasıl söylüyorsak, devletin yetkililerinin gereğini yapmalarını nasıl haykırıyorsam, aynısını bunun içinde haykırıyorum. Birisi terörist ile fotoğraf çektirmiş. Birisi teröristin ele başı ile fotoğraf çektirmiş. 'Ben bunun terör örgütü lideri olduğunu bilmiyordum' demek yok. Biz zamanında Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyardık. 'Bu adam yılan, ülkeyi de sokacak sizi de sokacak' dedik. Hadi aklınız yetmedi beyniniz o kadar çalışmadı. Bizi de dinlemediniz. Buradan bir kez daha cumhuriyet başsavcılarını hem bu fotoğraf için hem de hem de PKK militanı ile fotoğraf çektiren milletvekili için göreve davet ediyoruz. Gereği neyse yapın ama hepsi için yapın. Senin teröristin benim teröristim olmaz. Terörist teröristtir. İki de bir 'sen Kayseri için ne yaptın?' diyor. Yapmadığınız her şeyi milletin kürsüsünden dile getirdim" açıklamasında bulundu.

"KAYSERİ'Yİ HIZLI TREN MASALLARIYLA OYALADINIZ"

Çetin Arık açıklamasının devamında, "Kayseri'yi hızlı tren masallarıyla oyaladınız. Oyalamaya da devam ediyorsunuz" dedi.

Çetin Arık adliye önündeki açıklamasının devamında, " Kayseri'yi hızlı tren masallarıyla oyaladınız. 'İhalesini yaptık' diyorsunuz, koskoca bir yalan. 2022 yılının yatırım projesinde yok. Bunları dile getirdik. Güneşli'deki bin metrekarelik arsayı vatandaşın elinden alıp villa parseli yaptırmaya çalışırken karşınızdaydık. Nerede bir haksızlık, bir zulüm varsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcu. Kayseri benim sevdam. Sen iktidar partisinin milletvekilisin. Kayseri'ye ne yaptın? Eski memleket hastanesi vardı. Oraya ruhsat alamıyorlardı, yaktılar kendisine hastane yaptı. Kızı adına sağlık meslek lisesi yaptı. Sağlık çalışanları test yatıramazken kit bulamazken bunlar çıktılar '30 dolara test yapılır' dediler. İnsan utanır. Ben böyle biriyle aynı ilin milletvekili olmaktan zul duyuyorum, utanıyorum. Kayseri ilk seçimde gerekeni yapacaktır" diye konuştu. Çetin Arık, Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e dönerek, "Hiç üzülmeyin sayın başkanım, it ürür kervan yürür mü derler. Bunların söylediği bu" ifadelerini kullandı.