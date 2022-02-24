Milletvekili Arık:'Akkışla devlet hastanesi bekliyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, defalarca söz verilmesine rağmen Akkışla ilçesine hastane yapılmamasını TBMM gündemine taşıyarak, 'Gelinen noktada nüfus azaldı, kalan nüfus da zaten yaşlı 'Hastane sizin neyinize?' deniliyor. Devlet hastanesini bekleyen Akkışla, elindeki adliyeden de oldu iyi mi?' diye sordu. 

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  • 24.02.2022 11:50
  • Güncelleme: 24.02.2022 11:53
Milletvekili Arık:'Akkışla devlet hastanesi bekliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, seçim bölgesinde yaşanan sıkıntıları TBMM gündemine taşımaya devam ediyor. İktidar partisinin Akkışlalılara verdiği sözleri unuttuğunu ifade eden TBMM’de yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi: “Akkışla, iktidar partisinin unuttuğu, gözden çıkardığı, yok saydığı; gilaburusu, yoğurdu ve mert insanlarıyla ünlü, küçük, şirin bir ilçemiz. Nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Yem fiyatlarının artması, elektrik fiyatlarındaki yükselme nedeniyle hayvancılığı da tükenme noktasına geldi. Zaten ilkbahar, koyunculuk yapanlar için çile ayıdır. AKP, her seçim döneminde Akkışlalı hemşehrilerimize bol kepçeden seçim vaadi verir ama seçim bitince verilen sözlerin hepsini unutur. Akkışlalı hemşehrilerimize devlet hastanesi sözü verildi, "Hayırlı olsun." denildi, tarih açıklandı, Akkışla'nın her yerine boy boy hastane fotoğrafları asıldı, televizyon programları yapıldı ama gelinen noktada nüfus azaldı, kalan nüfus da zaten yaşlı "Hastane sizin neyinize?" deniliyor. Devlet hastanesini bekleyen Akkışla, elindeki adliyeden de oldu; iyi mi?
 

1ha

Kayseri Gündem
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