Miguel Cardoso: Galatasaray çok önemli büyük bir rakip

Kayseri ekibi kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kuvvet ve pas çalışması yaptı. İdman öncesi konuşan Kayserisporlu futbolcu Daha sonra konuşan Miguel Cardoso ise, “Trabzonspor maçını küçük detaylarla kaybettik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray çok önemli büyük bir rakip. Gerekli mücadeleyi gösterim 3 puanı almak istiyoruz” diye konuştu.

MENSAH: TARAFTARIN GALATASARAY MAÇINA GELİP BİZE DESTEK OLMASI LAZIM

Bernard Mensah açıklamasında, “Galatasaray maçında taraftarımızın maça gelmesi, bize destek olması lazım. Bu çok önemli. Bu maçı kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray’a karşı önemli bir maç olacak. Hocamızın desteği ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir maç oynatıp iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.