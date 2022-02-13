Miguel Cardoso 2. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Filipe Cardoso, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

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  • 13.02.2022 18:23
  • Güncelleme: 14.02.2022 09:01
Miguel Cardoso 2. golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Filipe Cardoso, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 25. haftasında deplasmanda oynadığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor’un golünü Miguel Cardoso kaydetti. Galatasaray maçına sahaya on birde çıkan Miguel Cardoso karşılaşmanın 68. dakikasında Lionel Carole’nin asistinde topu ağlara gönderen Cardoso gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı forma ile bu sezon ilk golünü ilk yarısında oynanan Kasımpaşa maçında atan Cardoso, ikinci golünü ise Galatasaray’a attı.

Miguel Cardoso 90+4.dakikada yerini İlhan Parlak’a bıraktı.

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İHA

Kayseri Gündem
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