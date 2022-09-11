Migrende 'atak' uyarısı

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece migren ile ilgili verdiği bilgilerde, “Migren tanısı konulduktan sonra ayda 4’ün üzerinde atak yaşıyorsanız, kesinlikle doktora başvurun” dedi. Migrenin toplumda fazla görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özlece, migrenin daha çok gençlerde görüldüğünü ifade etti.

Migrenin erkekleri de etkilediğini ancak kadınların etkilenme oranının erkeklere göre 3 kat daha fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, ”Migren şiddetli ağrılarla kendisini gösteren bir hastalık ve ilk etapta migren denilince aklımıza baş ağrısı gelir. Ancak sadece bir baş ağrısı değildir. Aynı zamanda nörolojik bir hastalıktır. Kişide bazen ağrıdan önce gözlerde görme problemleri, ışık çakmaları, bazen baş dönmeleri ve ellerde, kollarda uyuşma gibi semptomlarda eşlik edebilir. Migren özellikle gençlerde görüldüğü için günlük yaşamı ciddi oranda bozan ve günlük yaşam aktivitesini ciddi etkileyen hastalıklardan bir tanesidir. Genellikle tek taraflı zonklayıcı baş ağrılarıyla kendisini gösteriyor. Bulantı, kusma, ışıktan ve sesten etkilenilebiliyor. 2 ana başlık altında toplayabiliriz. Egzotik migren ve kronik migren olarak, egzotik migrende ara ara arılar var. Bu tarz hastaların tedavisinde biz genellikle etkili ağrı kesici tedavileri öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Ayda 4’den fazla atak geçiriyorsanız kronik migrensiniz’

Kronik migrenin egzotik migrene göre biraz daha farklı olduğunu aktaran Hatice Köse Özlece, ayda 4’den fazla atak yaşayan hastalarda kronik migrenden söz edilebileceğini söyleyerek, “Kronik migren dediğimiz durum ise biraz daha farklı. Ayda 4’den fazla atak yaşayan hastalarda kronik migrenden söz edebiliriz. Bu hastalardan tedavi tamamen değişiyor. Ağrının kronikleşmemesi içinde etkin tedaviler yapmak gerekiyor. Bu etkin tedavilerden bir tanesi, oral olarak verilen ilaç tedavileri. Genelde 4-6 ay düzenli kullandığımız tedaviler. 2’inci ve sık kullandığımız tedavilerden bir tanesi de botoks tedavisi. Gene migren hastalarında botoksu çok etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Nörolog tarafından doğru bölgelere doğru dozlarda yapılan botoks tedavisi genellikle yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlıyor. Ancak etkin yerlere yapılmazsa, doz olarak düşük yapılırsa ve herhangi bir yerde herhangi bir uzman tarafından yapılırsa ağrının daha da kronikleşmesine sebep olabiliyor. Bu açıdan dikkatli olmak lazım” diye konuştu.

“Ayda 4’ün üzerinde atak yaşıyorsanız, acilen doktora başvurun”

Migren hastalarının, ayda 4’ün üzerinde atak yaşaması durumunda etkin tedavi yöntemlerinin uygulanması için doktora başvurmalarını öneren Özlece, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yine son dönemde migren aşısı olarak bilinen yöntemi de uygulayarak, migreni rahatlıkla kontrol altına alabiliyoruz. Benim migren hastaları için en çok önereceğim ve söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Özellikle tanı net bir şekilde konulduktan sonra ayda 4’ün üzerinde atak yaşamaya başladıysanız, mutlaka bu koruyucu tedavilerden birini almak için nöroloji uzmanına acilen başvurmanız gerekiyor. Diğer türlü ağrılar sürekli hale gelmeye başlıyor ve ağrı kesiciyi çok fazla kullandığınız sürece de ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz.”