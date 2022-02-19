Mide bulandıran görüntü

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Kayseri'de ekipler tarafından yapılan denetimlerde mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapılan 5.5 ton sakatat imha edildi.

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  • 19.02.2022 12:01
  • Güncelleme: 19.02.2022 12:15
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ekipler tarafından yapılan denetimlerde mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapılan 5.5 ton sakatat imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından onaysız ve ruhsatsız olarak çalışan hayvansal yan ürün işletmelerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, belgesi ve izlenebilirliği olmayan, mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapan 5 işletmedeki yaklaşık 5.5 ton sakatata el konuldu. Görenlerin midesini bulandıran sakatatlar, ekipler tarafından imha edilirken, işlemlere ayrı ayrı yasal işlem uygulandı.

Onaysız ve ruhsatsız çalışan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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İHA

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