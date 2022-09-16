MHP toplantısında mitinge çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi İl teşkilatı, yemekli istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mitinge davet çağrısı yapıldı. Bu kapsamda yapılan toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP ilçe başkanları, kadın kolları teşkilatları ve ülkücüler katılım sağladı.

Yapılacak olan mitinginde demokratik bir duruşun sergileneceğini söyleyen MHP Milletvekili Özdemir, “Kayseri Türk siyasi tarihinde ve Türk tarihinde en önemli dönüm noktaların gerçekleştiği zamanlarda öne çıkan bir şehir olmuşsa, bu millete vefanın gösterilmesi gereken bir zaman olmuşsa, bu millete ödenmesi gereken bir borç olmuşsa, tıpkı Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Kayseri Lisesi talebelerinin yaptığı gibi yeri gelmiş canını dahi ortaya koymuşsa, emin olun Türkiye'nin içerisinden geçtiği ve dünyaca bütün insanlığın içerisinde bulunduğu böylesi bir dönemde pazar günü gerçekleştirilecek olan Genel Başkanımızın mitingindeki demokratik duruşuyla da benzer bir anlayışı daha hayata geçirecektir. Bugün sadece Milliyetçi Hareket Partisi üç koldan çalışmalarını yürütmüştür. Bir tarafta il başkanımız ve biz farklı yerlerde hemşerilerimizle buluşurken diğer tarafta saygı değer millet vekilimiz bir başka programı iştirak etmiş öbür yanda ülke ocaklarımız başka bir programa katılmış. Hanımefendilerse kendi sorumluluk sahasında yine gayretli çalışmalara imza atmıştır. İşte milliyetçi hareket budur. Başkaları günü kurtarma telaşında varsın vakit geçirsin algı operasyonlarıyla olmadık senaryolarıyla milletin iradesine tahakküm vurabileceğini düşünsün ama Milliyetçi Hareket Partisi bütün kadrolarıyla omuz omuza sahanın her yanında. Emin olun Kayseri'nin on altı ilçesinde de bir dava şuuruyla nasıl bir demokratik seçimle giderken başarı elde edilir bunun örneğini sergiliyor ve bu duruş milliyetçi hareketin farkını da ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

‘BU MEYDANDA 180 BİN KİŞİYLE İTİNG YAPARIZ’

Kayseri’den Türkiye ve dünyaya bu mitingle mesaj vereceklerini dile getiren MHP Milletvekili Ersoy, “Milliyetçi Hareketin lideri kıymetli başkanımızı 18 Eylül Pazar günü inşallah Kayseri’de hep birlikte ağırlayacağız. Kayseri’den tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Tüm Türkiye’yi ve hatta dünyayı Kayseri’den sallamaya hazır mısınız? İyi Partili biri çıkıp dedi. ‘Sizin o meydanda göstereceğiniz en büyük gösteri posterdir’ dedi. Allah şahit bu miting İyi Partililere öyle bir şamar olacak ki akılları şaşacak. Bunu kalpten söylüyorum. Ben inanıyorum, teşkilatta görevli herkes 100 kişi getirse 80 bin kişi yapar. 80 bin kişi yeter mi bu meydana? Yetmez, hareketin lideri geliyor. Bu meydanda 180 bin kişiyle miting yaparız” şeklinde konuştu.



Toplantı kapsamında konuşan İl Başkanı İncetoprak, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her geçen gün büyümekte, bölgesinde güç sahibi olmaktadır. Küresel meselelere yön veren ve çözüm üreten devlet olarak bir yıldız gibi parlamaktadır. Dünyada ve bölgesinde meselelere kaderine mahkûm bir şekilde sessizce bekleyen istikametli sözleri batılı devletlerin zihinlerinde şekillenen bir Türkiye yok artık. Ülkemiz Cumhur ittifakıyla kendisine göre tüm tehditlere misliyle karşılık vermekte, asli çıkarlarını kendi iradesinde savunabilmektedir” diye konuştu.