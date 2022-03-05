MHP Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserisporlulara bilet jesti

Yukatel Kayserispor'un pazartesi günü sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı öncesi Kuzey Tribündeki tüm biletleri satın alan MHP Milletvekili Baki Ersoy, gelmek isteyenlere ücretsiz aktaracak.

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  • 05.03.2022 10:43
  • Güncelleme: 05.03.2022 10:43
MHP Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserisporlulara bilet jesti

Süper Lig’in 28’inci haftasında Kayserispor’un Alanyaspor’u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkmıştı. Pazartesi günü oynanacak olan müsabaka öncesi MHP Milletvekili Baki Ersoy’un Kuzey Tribünde satışa çıkan tüm biletleri satın aldığını açıkladı. Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale tarafından yapılan açıklamada, “Kayserisporumuz’un Alanyaspor ile oynayacağı kritik maç öncesi kombine biletleri haricinde çıkan tüm biletler vekilimiz Baki Ersoy tarafından alınmıştır. Ücretsiz bilet yükletmek isteyen taraftarlarımız Passoligleri ile isimlerini listeye yazdırabilirler” açıklamasında bulunuldu.
 

1ha

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