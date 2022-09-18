MHP Lideri Devlet Bahçeli Kayseri'de
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hitaplarını gerçekleştirmek üzere Kayseri'ye geldi.
- 18.09.2022 17:27
- Güncelleme: 18.09.2022 17:27
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri’ye geldi. Hitaplarını gerçekleştirmek üzere Kayseri’ye gelen Devlet Bahçeli’yi AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yerel yöneticiler ve MHP teşkilatları karşıladı.
1ha
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