MHP'li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

Adnan İncetoprak Başkanlığında MHP Kayseri İl yönetimi İstanbul mobilya fuarını ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 31.01.2022 18:13
  • Güncelleme: 31.01.2022 18:13
MHP'li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

CNR İstanbul fuar merkezi ve TÜYAP Fuar merkezlerinde gerçekleşen mobilya fuarında Fuara katılan mobilyacıları ziyaret ederek tek tek stantları dolaşan Adnan İncetoprak, KAYMOS öncülüğünde düzenlenen çoğunluğunun Kayserili olmasından dolayı katılımlarından dolayı tebrik etti. 6 gün boyunca Yabancı müşteri akınına uğrayan fuardan Kayserili mobilyacılarımızın memnun olduğu gören  Başkan İncetoprak, gerçekleşen Mobilya Fuarının hem ülkemizin hem de Kayseri’nin ihracatına katkı sağlayacağını söyledi 
Fuar Standı ziyaretlerinin akabinde Mobilya sektörü İçin yapılan  toplantılara katılan Başkan İncetoprak, Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle,  İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı  Şekip Avdagiç, Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED)  Başkanı Ahmet GÜLEÇ, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı  Mustafa Balcı ve Kayseri Mobilyacı Sanayici İşadamları Derneği (KAYMOS) Başkanı  Mehmet Yalçın ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Fuarın yaratacağı katma değeri, Mobilya Sektörünün ve Kayseri’de Mobilya Sektörünün sorunlarını dile getirdi. Toplantının ardından standları dolaşan İncetoprak, standlarda ki mobilyacılara fuarın verimli geçeceğine inandığını söyledi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bu da kardan itfaiyeci

Bu da kardan itfaiyeci

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

MHP'li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

MHP’li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

DAHA FAZLA
THOM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalarla döndü

THOM sporcuları Hırvatistan’dan madalyalarla döndü

Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Balıkçılara destek ödemesi

Balıkçılara destek ödemesi

Kayserispor kamptan döndü

Kayserispor kamptan döndü

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza