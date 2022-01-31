MHP’li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

CNR İstanbul fuar merkezi ve TÜYAP Fuar merkezlerinde gerçekleşen mobilya fuarında Fuara katılan mobilyacıları ziyaret ederek tek tek stantları dolaşan Adnan İncetoprak, KAYMOS öncülüğünde düzenlenen çoğunluğunun Kayserili olmasından dolayı katılımlarından dolayı tebrik etti. 6 gün boyunca Yabancı müşteri akınına uğrayan fuardan Kayserili mobilyacılarımızın memnun olduğu gören Başkan İncetoprak, gerçekleşen Mobilya Fuarının hem ülkemizin hem de Kayseri’nin ihracatına katkı sağlayacağını söyledi

Fuar Standı ziyaretlerinin akabinde Mobilya sektörü İçin yapılan toplantılara katılan Başkan İncetoprak, Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet GÜLEÇ, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı ve Kayseri Mobilyacı Sanayici İşadamları Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Fuarın yaratacağı katma değeri, Mobilya Sektörünün ve Kayseri’de Mobilya Sektörünün sorunlarını dile getirdi. Toplantının ardından standları dolaşan İncetoprak, standlarda ki mobilyacılara fuarın verimli geçeceğine inandığını söyledi.