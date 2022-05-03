MHP Kayseri İl Başkanlığı’nda bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, “Tekrarını ulaşmaya niyaz ettiğimiz mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğunu ve hüznünü yaşıyoruz. 1 ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemidir. Bayram demek barış ve kardeşlik demektir. Türkiye’nin karşısında mevzilenmiş iç ve dış kaynaklar bayram ruhuyla milli birlik ve dayanışma şuurunu yıkamayacaklar. Bizim yüreğimizde her insanımıza yer vardır. Kapımız ve gönlümüz hainler dışında herkese açıktır. Aziz şehitlerimi rahmet ve minnetle yâd ediyor şehit ailelerimizin ve Müslüman âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise, “Bizler bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak parti binamızda bayramlaşmamızı yaparken aynı zamanda saygıdeğer hemşerilerimizin ve aziz milletimizindi bayramını kutluyoruz. Ramazan’ın hemen arından mutluluk kaynağımız olan bir başka bayramı daha sağlık ve sıhhatle idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar hepimiz için çok değerli. Önemli dönemlerden geçiyoruz, bugün Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü ve 3 Mayıs Milliyetçiler günü. Ben 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü de tebrik ediyorum. Tekrardan bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma ile program sona erdi.