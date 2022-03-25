MHP İl Başkanı İncetoprak'tan 'taşımalı miting' iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Tomarza ve Bünyan ilçeleri ile Kayseri merkezde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener’in ilçe ziyaretlerinden fotoğraflar paylaşan MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, “taşımalı miting” iddiasında bulundu. Akşener’in ilçelerde yapacağı program için insan taşındığını öne süren İncetoprak, İYİ Parti Kayseri teşkilatı için “İP’ini koparmış şube” benzetmesinde bulundu.

MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Zillet İttifakı’nın İP’ini koparmış şubesi istediği topluluğu bulamayacağını anlayınca Kayseri ve ilçelerinden Tomarza’ya, Bünyan’a insan taşıyor, taşımalı miting yapıyor. Buna rağmen hayal kırıklığına uğruyorlar. Bünyan’da CHP İlçe teşkilatından karşılanıp, ağırlanıp, uğurlanıyor. Rahat olun, şaşırmadık, zaten el ele kol kolasınız. Büyükşehirlerdeki ortak (İP, CHP, HD(P)KK) mitinglerinizden biliyoruz, Allah için birbirinize çok yakışıyorsunuz. İşiniz gücünüz de algı, tiyatro. Bakalım Kayseri’den hangi tiyatro senaryosu çıkacak. Bekliyoruz.”