MHP İl Başkanı İncetoprak'tan 'taşımalı miting' iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçe ziyaretlerinden fotoğraflar paylaşarak Akşener'in umduğunu bulmadığını, hayal kırıklığına uğradığını iddia etti.

PAYLAŞ
  • 25.03.2022 10:31
  • Güncelleme: 25.03.2022 10:31
MHP İl Başkanı İncetoprak'tan 'taşımalı miting' iddiası

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Tomarza ve Bünyan ilçeleri ile Kayseri merkezde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener’in ilçe ziyaretlerinden fotoğraflar paylaşan MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, “taşımalı miting” iddiasında bulundu. Akşener’in ilçelerde yapacağı program için insan taşındığını öne süren İncetoprak, İYİ Parti Kayseri teşkilatı için “İP’ini koparmış şube” benzetmesinde bulundu.

MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Zillet İttifakı’nın İP’ini koparmış şubesi istediği topluluğu bulamayacağını anlayınca Kayseri ve ilçelerinden Tomarza’ya, Bünyan’a insan taşıyor, taşımalı miting yapıyor. Buna rağmen hayal kırıklığına uğruyorlar. Bünyan’da CHP İlçe teşkilatından karşılanıp, ağırlanıp, uğurlanıyor. Rahat olun, şaşırmadık, zaten el ele kol kolasınız. Büyükşehirlerdeki ortak (İP, CHP, HD(P)KK) mitinglerinizden biliyoruz, Allah için birbirinize çok yakışıyorsunuz. İşiniz gücünüz de algı, tiyatro. Bakalım Kayseri’den hangi tiyatro senaryosu çıkacak. Bekliyoruz.”

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi bu parkta yaşayacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi bu parkta yaşayacak

Erciyes KSS Başkanı Sarıkaya: 'Projelerimizi tamamlamak, tapularınızı dağıtmak ve helalleşmek için yeniden adayız'

Erciyes KSS Başkanı Sarıkaya: 'Projelerimizi tamamlamak, tapularınızı dağıtmak ve helalleşmek için yeniden adayız'

Başkan Narin: 'Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban'

Başkan Narin: “Beklentiler tavan, halkın ilgisi taban”

Gece artan şiddetli kaşıntıya dikkat

Gece artan şiddetli kaşıntıya dikkat

YÖK Başkanı Özvar: 'Performansa göre araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edilecek'

YÖK Başkanı Özvar: 'Performansa göre araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edilecek'

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

İş arkadaşını başından baltayla yaralayan Suriyeli şahsa 1 yıl 6 ay hapis

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

DAHA FAZLA
Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Belediye işçisi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Üretimin ve ihracatın artması için güç birliği fırsatı

Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi