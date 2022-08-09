MHP İl Başkanı İncetoprak da paraşütle uçtu

Ali Dağı Paraşüt Alanı’nın tanıtımı amacıyla il protokolü yamaç paraşütü atlayışı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Vali Çiçek ve Kayseri İl Jandarma Komutanı Yiğit, atlayış gerçekleştirmesinin ardından MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak atlayış gerçekleştirdi. Dün akşamüstü Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen, Erciyes Havacılık ve Dağcılık pilotlarının yardımı ile gerçekleştirilen uçuşta, Bozkurt işareti yaparak poz veren Adnan İncetoprak’ın uçuşu 15 dakika kadar sürdü.

Paraşüt atlayışı sonrasında açıklama yapan İncetoprak, “Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam’ın organizesinde, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile bir uçuş gerçekleştirdik. İlk defa yamaç paraşütü heyecanını yaşadım. Gökyüzünde Kayseri’nin eşsiz manzarasını seyretmek bir harika. Şehrimizin tarihi, kültürel ve kış turizminde gelişmesinin yanında, gökyüzü turizminde de gelişmesi ve dünyaya duyurulması lazım. Bunun için yamaç paraşütü sporunu yapanların desteklenmesi gerekiyor. Biz de destek vermek için bir uçuş gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Şehrin güzelliğini havadan görmek ve bu heyecanı yaşamak isteyenleri Kayseri’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.