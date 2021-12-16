MHP İL BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK, '15 GENÇ FİDANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HALEN YAŞIYORUZ'

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, 15 vatan evladının kahpe bir saldırı ile şehit olduğu 17 Aralık saldırısının yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 20:05
MHP İL BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK, '15 GENÇ FİDANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HALEN YAŞIYORUZ'
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, 15 vatan evladının kahpe bir saldırı ile şehit olduğu 17 Aralık saldırısının yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

17 Aralık sabahı gerçekleştirilen hain saldırıda şehet olan 15 genç fidanın üzüntüsünü halen yaşadıklarını söyleyen MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, “Bu hain saldırıyı unutmaycağız, unutturmayacağız”İfadesinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, vatanı bölüp parçalamaya çalışan namertlerin Türk Ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemediklerinin altını çizerek, “Mehmetçiğimizin karşısına çıkmaya korkanlar hain saldırılara başvuruyorlar. Unutulmasın ki Türk milletine karşı yapılan hain saldırıları düzenleyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklardır” dedi.
 ‘Vatan uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanı uğruna canını feda eden Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağılı dilerken, hain saldırıda gazi olan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum”
 

Kurumsal Haber

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